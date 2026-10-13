Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP\'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Basına kapalı yapılan oturumda ilk iki turda 47 oy alan Genç, üçüncü turda da 47 oyla başkanvekilliğine seçildi. Cumhur İttifakı üyeleri seçimde boş oy kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, tutuklanan Vahap Seçer’in yerine görev yapacak başkanvekilini seçmek için 13 Ekim’de olağanüstü toplandı. Üç tur süren oylamanın ardından CHP’nin adayı Gülşah Yıldırım Genç başkanvekilliğine seçildi.

<a class='keyword-sd' href='/mersin-buyuksehir-belediyesi/' title='Mersin Büyükşehir Belediyesi'>Mersin Büyükşehir Belediyesi</a>'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

OYLAMA BASINA KAPALI YAPILDI

Yoklama ve saygı duruşuyla başlayan oturumda, meclis üyeleri “seçim güvenliği hassasiyeti” gerekçesiyle oylamanın kapalı oturumda yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine salon basına ve izleyicilere kapatıldı.

CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, partilerinin başkanvekili adayının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

İlk turda Genç 47, Hamit Mert Avcı ise 1 oy aldı. 24 boş ve 1 geçersiz oyun çıktığı turda sonuç alınamadı. İkinci turda da Genç 47 oy alırken, 24 boş ve 2 geçersiz oy çıktı.

Üçüncü turda yine 47 oy alan Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı’nın 24 üyesinin oylamalarda boş oy kullandığı öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

YENİŞEHİR VE MEZİTLİ’DE DE BAŞKANVEKİLLERİ BELİRLENDİ

Seçer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında 1 Ekim’de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in yerine de 12 Ekim’de başkanvekili seçimi yapıldı.

Yenişehir’de Yeni Parti’den Çağdaş Dutlu dördüncü turda 19 oyla başkanvekili seçildi. Mezitli’de ise CHP’den Turgut Selağzı, dördüncü turda 16 oyla başkanvekilliğine getirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi - Son Dakika
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