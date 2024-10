Çiğli'de Kadın Emeği Kermesi Düzenlendi

Güncel

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kadın El Emeği ve İkinci El Ürün Satışı Kermesi'nde, kadınların ürettiği ürünler ve ikinci el eşyalar sergilendi. Güçlü kadın vurgusu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Kadınların sadece ev ekonomisinde değil, yaşamın her alanında egemen olması önemli ve bizlerde üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Çiğli Kasaplar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 9'uncu yıl dönümü anıldı ve ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Kermeste, el yapımı takılar, örgü bebek yelekleri, patik, lif, bere, keçe ve hasır çantalar, punch nakışlı yastıklar, amigurumi yapımı oyuncaklar, mum ve ev dekorasyon eşyaları gibi çeşitli el emeği ürünlerinin yanı sıra, ikinci el kıyafetler, kitaplar sunuldu.

"Kadınların emeğine olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz"

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tüm katılımcılar siyah giyindi. Başkan Yıldız geçen günlerde eski eşi tarafından saldırıya uğrayan Çiğlili Özge Polat'ı unutmayarak her an kadınların yanında olacağına söz verdi. Başkan Yıldız, "Kadınların emeklerini ve becerilerini ortaya koydukları bu kermes, aynı zamanda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren bir buluşma noktasıdır. Kermesimizde sergilenen el emeği ürünler, kadınların ne kadar yetenekli ve üretken olduklarını bir kez daha göstermiştir. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmekte ve hepimize ilham vermektedir. Kadınların emeğine olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitirenleri de unutmayan Başkan Yıldız, "Bu ülkede düşünce özgürlüğü olduğunda, kardeşçe bir arada yaşamayı başardığımızda bu olaylar son bulacak. Birbirimizin rengine, diline, dinine saygılı olduğumuzda ülkemiz özgürleşecek. Kadının gülüşü ile hesaplaşmaya çalışanlara inat, Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak, kadınların yanındayız. Bu ülkede sadece kadınların ev ekonomisinde değil, yaşamın her alanında egemen olması için çalışacağız" diye konuştu.