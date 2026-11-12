Çin, Antalya'daki COP31'de gelişmiş ülkelere iklim finansmanı çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, Antalya'daki COP31'de gelişmiş ülkelere iklim finansmanı çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Antalya\'daki COP31\'de gelişmiş ülkelere iklim finansmanı çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Antalya'daki COP31 zirvesinde Çin'in iklim mücadelesine yönelik dört maddelik önerisini sundu. Han, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

ANTALYA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak zirveye katılan Han, çarşamba günkü konuşmasında Xi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi tüm insanlığın ortak davası olarak nitelendirdiğini belirterek küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğine dikkat çekti.

Yeni koşullar ışığında Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik dört maddelik önerisini sunan Han, ilk olarak ortak hedeflere odaklanmanın sürdürülmesi ve ortak eylemin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Han, küresel iklim yönetişiminde ortak çabaları güçlendirmek amacıyla, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Paris Anlaşması'nın tam ve etkin biçimde uygulanması çağrısında bulundu.

Gelişmiş ülkelerin emisyonların azaltılmasına öncülük etmesi ve iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesinin önemine dikkat çeken Han, tüm tarafların ulusal olarak belirledikleri iklim hedeflerine ulaşmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek için azami çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Han, ikinci olarak yeşil dönüşümün hızlandırılması ve düşük karbonlu kalkınmanın teşvik edilmesi önerisinde bulundu.

Yüksek kaliteli yeşil teknolojilerin ve ürünlerin serbest dolaşımının kolaylaştırılması gerektiğini belirten Han, ekonomi ve sanayi yapılarının dönüşümünün ve modernizasyonunun da teşvik edilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in 2030 itibarıyla elektrik üretiminin yüzde 50'sini fosil dışı enerji kaynaklarından karşılamayı ve elektriğin toplam nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediğini belirten Han, ülkesinin karbon emisyonlarında zirveye ulaşma ve karbon nötrlüğe erişme hedeflerine kararlılıkla bağlı olduğunu vurguladı.

Han, üçüncü olarak iklim kaynaklı afetlerin önlenmesi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve değişen iklim koşullarına uyum sağlanmasına eşit derecede önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Han, ülkelerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması, izleme ve erken uyarı sistemleri ile afet yardımı gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Han, Çin'in akıllı meteorolojik erken uyarı sistemi "MAZU"nun daha fazla ülkede kullanılmasını teşvik etmeye ve böylece söz konusu ülkelerin iklim risklerini önlemesine ve bu risklerle başa çıkmasına yardımcı olmaya istekli olduğunu söyledi.

Dördüncü olarak ise açıklık ve kapsayıcılık ilkelerine bağlılığın ve uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan Han, temiz ve güzel bir dünyayı birlikte inşa etmek için gelişmekte olan ülkelere yönelik destek ve yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Çin'in "Afrika Güneş Kuşağı" gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik Güney-Güney işbirliği projelerini ilerletmeye devam ettiğini vurgulayan Han, "Küresel Güney İklim Eylemi Liderlik Programı" adlı kapasite geliştirme projesini başlatacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı'nın adil ve etkin biçimde uygulanmasına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı YardımcısıÇin Halk CumhuriyetiDiplomasiPolitikaAntalyaGüncelEnerjiCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata Seyirci bu detayı affetmedi Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
Kazakistan’da gökten dolar yağdı Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor Kazakistan'da gökten dolar yağdı! Pencereden atılan bavulların sırrı araştırılıyor
Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor Sonuncusu Napoli Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli
16:17
Muslera futbolu bırakıyor Veda edeceği maç belli oldu
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
14:42
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
13:41
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata Seyirci bu detayı affetmedi
Yeraltı dizisinde gözden kaçan hata! Seyirci bu detayı affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:19:48. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Antalya'daki COP31'de gelişmiş ülkelere iklim finansmanı çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android