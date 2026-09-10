Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Kanada-Çin İş Konseyi heyetini Beijing'de ağırladı - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Kanada-Çin İş Konseyi heyetini Beijing'de ağırladı

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Kanada-Çin İş Konseyi heyetini Beijing\'de ağırladı
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de Kanada-Çin İş Konseyi Onursal Başkanı Andre Desmarais ile bir araya geldi. Görüşmede He, Kanadalı şirketlerin Çin'in yüksek kaliteli kalkınma fırsatlarından yararlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken Desmarais, Kanada iş dünyasının Çin ekonomisinin geleceğine tam güven duyduğunu söyledi.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de Kanada-Çin İş Konseyi Onursal Başkanı Andre Desmarais ile bir araya geldi.

He, çarşamba günkü görüşmede, Kanadalı şirketlerin Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasının sunduğu fırsatlardan yararlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. He, Kanada-Çin İş Konseyi'nin iki ülke arasında köprü görevi üstlenerek Çin-Kanada ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişimine daha fazla katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Desmarais ise Kanada iş dünyasının Çin ekonomisinin geleceğine tam güven duyduğunu söyledi. Desmarais, konseyin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemeyi sürdüreceğini de ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Kanada-Çin İş Konseyi heyetini Beijing'de ağırladı - Son Dakika

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