Çin\'de 6,95 Milyon Yeni İstihdam

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iş piyasası yılın ilk yarısında genel olarak istikrarlı seyrini sürdürürken, 6,95 milyon yeni kentsel istihdam oluşturuldu.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Cui Pengcheng çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, yılın ilk yarısında ülke genelindeki ankete dayalı kentsel işsizlik oranının yüzde 5,2 olarak gerçekleştiğini belirtti. 2026 yılı için yüzde 5,5 civarında kentsel işsizlik oranı hedefi koyan Çin, yıl içinde 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Bakanlık, özellikle üniversite mezunlarına odaklanarak kilit önemdeki istihdam gruplarına yönelik desteğini artırıyor. Bakanlık yetkilisi Huang Junmei, hükümetin kariyer rehberliği, iş tavsiyeleri ve eğitim fırsatları da dahil olmak üzere bir dizi destek önlemini hayata geçirdiğini söyledi. Huang, bakanlığın da büyük çevrimiçi platformlar üzerinden kolayca erişilebilen işe alım etkinlikleri düzenlediğini kaydetti.

Huang, bakanlığın işgücü piyasasına yönelik düzenleyici denetimleri güçlendirdiğini ve iş arayanların haklarını korumak amacıyla ayrımcılık ve dolandırıcılıkla aktif şekilde mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.