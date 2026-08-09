Çin'de Enflasyon Temmuz'da Arttı - Son Dakika
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Çin'de Enflasyon Temmuz'da Arttı

Çin\'de Enflasyon Temmuz\'da Arttı
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Temmuz'da TÜFE, geçen yıla göre %0,5 artarken, ÜFE %3,5 yükseldi.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazar günü açıkladığı verilere göre, gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE de temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 yükseldi.

TÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1'lik hafif bir düşüş sergiledi.

Pazar günü yayımlanan verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Enflasyon Temmuz'da Arttı - Son Dakika

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