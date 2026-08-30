Çin'de Heyelanda Acil Durum Trafo Kuruldu - Son Dakika
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Çin'de Heyelanda Acil Durum Trafo Kuruldu

Çin\'de Heyelanda Acil Durum Trafo Kuruldu
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Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında elektrik ihtiyacını karşılamak için acil durum trafosu kuruldu.

GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de heyelandan etkilenen Gyirong Sınır Kapısı yakınlarında yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla acil durum trafosu kuruldu. Bölgede elektrik tedariki ise kademeli olarak yeniden sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afet, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Heyelanda Acil Durum Trafo Kuruldu - Son Dakika

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