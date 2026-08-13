Çin\'de Yeni Enerjili Araçlarda Rekor Pazar Payı

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HABER: Çin'de yeni enerjili araçların pazar payı temmuz ayında yüzde 65,1 ile rekor kırdı

TARİH: 13 Ağustos 2026

UZUNLUK: 00: 00: 27

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Ekonomi

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ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

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Çin'de yeni enerjili araçlara (NEV) talebin önemli bir göstergesi olan pazar payı oranı, temmuz ayında toplam binek araç perakende satışlarının yüzde 65,1'ini oluşturarak yeni bir rekora imza attı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'de yeni enerjili araçlara (NEV) talebin önemli bir göstergesi olan pazar payı oranı, temmuz ayında toplam binek araç perakende satışlarının yüzde 65,1'ini oluşturarak, yeni bir rekora imza attı.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin salı günü açıkladığı sektör araştırması sonuçlarına göre, bu oran geçen yılın aynı ayına göre 11,6 puanlık, bir önceki aya göre ise 2,1 puanlık artışa işaret ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)