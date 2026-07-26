Çin'deki Dönüşüm Gözlemler - Son Dakika
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Çin'deki Dönüşüm Gözlemler

Çin\'deki Dönüşüm Gözlemler
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Prof. Dr. Giray Fidan, Çin'in son 30 yılda teknolojide ve çevre korumada önemli değişimler yaşadığını vurguladı.

ANKARA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Son yıllarda Çin'i defalarca ziyaret eden sinolog Prof. Dr. Giray Fidan, ülkenin son 30 yılda çevreden teknolojiye uzanan kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, "Çin'e hiç gitmeyen insanları bile etkileyen bir değişim bu" dedi.

Xinhua'ya konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Fidan, son üç yılda konferanslar ve akademik programlar kapsamında birçok kez Çin'i ziyaret ettiğini belirterek, ülkedeki dönüşümün günlük yaşamın her alanında hissedildiğini söyledi.

"İki şey çok dikkatimi çekti" diyen Fidan, "İlki her yerin çok temiz olması. Şu anki temizlik insanın dikkatini çekecek bir temizlik. En çok dikkatimi çeken ikinci şey ise kahve oldu. Kahve kültürünün çok yaygınlaştığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Çin'in modernleşme sürecinde geleneksel değerlerini korurken değişime de açık kalmayı başardığını belirten Fidan, "Kadim kültürlerin tarihi koruma tarafı var ama değişim de çok önemli. Medeniyetlerin ayakta kalması biraz da değişimle ilgili" değerlendirmesinde bulundu.

Çin düşüncesinde sürekli öğrenme ve kendini geliştirme anlayışının önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Fidan, Konfüçyüs düşüncesine atıfta bulunarak, "Dışarıdan öğrenmeye açık olmak, eğer bir hata varsa bunu kabul edip telafi etmeye çalışmak ve daha iyisini yapmak hem toplumsal hem de bireysel olarak çok önemli" dedi.

Fidan, Çin'in son otuz yıldaki dönüşümünün yalnızca ülke sınırları içinde değil, küresel ölçekte de hissedildiğini belirterek, "Bu gelişme ve değişim iradesini görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Çevre koruma alanındaki ilerlemelerin kendisini en çok etkileyen başlıklardan biri olduğunu belirten Fidan, "Benim de çok dikkatimi çeken bir değişim, çevrenin korunması oldu. Bu konuda müthiş bir bilinç olduğu görülüyor. Bu bir iradenin ve fikir altyapısının yansıması" diye konuştu.

Çin'in, ekonomik büyüme ile çevre korumanın birlikte ilerleyebileceğini göstererek önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Fidan, "Ekonomik büyüme ve doğa koruması arasında bir tezat varmış gibi düşünülse de Çin'in son yıllardaki başarıları bunun tersini gösteriyor ve bence bu bütün insanlık açısından çok önemli" dedi.

Çevreye verilen önemin Çin'in kültürel mirasıyla da bağlantılı olduğunu belirten Fidan, "Çin'de böyle bir yaklaşımın ortaya çıkması sürpriz değil. Çin felsefesinin temelinde gök ile insanın uyumu var" ifadelerini kullandı.

Teknolojik gelişmeler konusunda da Çin'in dikkat çekici bir performans sergilediğini söyleyen Fidan, "İnovasyon açısından Çin'deki gelişimi görüyorsunuz. İnsanlara kolaylık sağlayacak yeni teknolojileri hem çok hızlı üretiyorlar hem de dışarıdan gelen yenilikleri hızla pratik hayata uyarlıyorlar" dedi.

Türkiye ile Çin'in birbirinden öğreneceği çok şey bulunduğunu dile getiren Fidan, son yıllarda Çin'de Türk mutfağına ilginin belirgin şekilde arttığını belirterek, "Çin'in birçok bölgesinde Türk yemeklerinin oldukça popüler olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Ankara'da geçmişte çok az sayıda Çin restoranı bulunduğunu hatırlatan Fidan, "Yaşadığım şehir Ankara'da Çin restoranlarının sayısı eskiden çok azdı, şimdi bu sayı çok arttı" ifadelerini kullandı.

İki toplumun birbirini daha iyi tanıması açısından kültürel etkileşimin önemine işaret eden Fidan, "Edebiyat, bir toplumu anlamak için çok önemli" dedi.

Son yirmi yılda Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin toplumsal düzeyde de geliştiğini belirten Fidan, "Akademik çalışmaların artması ve çevirilerin çoğalması daha da pozitif bir etki sağlayacaktır" dedi.

Türkiye ile Çin'in benzer modernleşme süreçlerinden geçtiğini kaydeden Fidan, "İki ülke de imparatorluktan cumhuriyete ve modern sürece geçti. İki toplumun da yeni teknolojilere ve yeniliklere müthiş bir ilgisi var" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Teknoloji, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Dönüşüm Gözlemler - Son Dakika

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