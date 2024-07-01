Çin\'deki Huangluo köyü, uzun saçlarıyla ünlü

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LONGSHENG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Huangluo köyü, Yao etnik grubuna mensup kadınların aşırı derecede uzun saçlarıyla ünlü.

Köy, son yıllarda bez dokuma, dans ve uzun saç bakımı gelenekleri gibi etnik kültürlerinden yararlanarak turizm sektörünü geliştirme yönündeki çabalarını artırmış durumda. Bu yıl Ocak ile Haziran ayları arasında köyü yaklaşık 274.800 turist ziyaret etti.