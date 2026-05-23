Çin\'den Ukrayna\'ya Sivil Halkı Koruma Çağrısı

23.05.2026 13:41
Çin, Ukrayna'daki çatışmalarda sivil halka yönelik saldırılara son verilmesi için çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, Ukrayna çatışmasının taraflarına sivil halka ve sivil altyapıya yönelik saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Fu, cuma günü yaptığı açıklamada, Starobelsk'teki bir okulu hedef alan insansız hava aracı saldırısında öğrenciler dahil yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, "Çin, masum sivilleri hedef alan her türlü saldırıya karşıdır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna gündemli acil toplantısında konuşan Fu, uzayan Ukrayna krizinin sahadaki gerilimi tırmandırdığını ve halka büyük acılar yaşattığını belirterek, "Bunlar Çin dahil hiçbir tarafın görmek istemeyeceği şeylerdir" ifadesini kullandı.

Son dönemde tarafların sık ve geniş çaplı İHA ile füze saldırıları düzenlediğine dikkat çeken Fu, giderek daha fazla yerleşim yeri, okul ve sivil altyapının hedef alınmasının son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Çinli diplomat, "Tarafları sükuneti korumaya, itidalli davranmaya, uluslararası insancıl hukuka harfiyen uymaya, sivilleri etkin bir şekilde korumaya, sivil halk ile sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurmaya, savaş alanındaki gerilimi hızla düşürmeye ve barışın en kısa sürede tesisi için umut ışığı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Ukrayna meselesinin diyalog ve müzakereler açısından kritik bir aşamada olduğunu vurgulayan Fu, "İlgili taraflar çabalarını iki katına çıkarmalı, siyasi irade göstermeli, esneklik sergilemeli, birbirlerinin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıp bunları düzgün bir şekilde ele almalı ve en yakın zamanda kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmayı hedeflemelidir" diyerek sözlerini sürdürdü.

Fu, Çin'in Ukrayna meselesindeki tutumunun nesnel, tarafsız ve istikrarlı olduğunu yineleyerek Beijing'in her zaman barışın, diyaloğun ve insanlığın tarafında yer aldığını belirtti. Çin'in çatışmanın sona erdirilmesini ve siyasi bir çözüme ulaşılmasını kararlılıkla desteklediğini ve barış görüşmelerini teşvik etmek için kapsamlı çaba gösterdiğini ifade eden diplomat, uluslararası toplumla birlikte krizin siyasi çözümü için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın bir üniversite yurduna düzenlediği İHA saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua

