Çin\'e gönderilecek yavru panda Lang Yue için veda töreni düzenlendi

RHENEN, 31 Ekim (Xinhua) -- 2017 yılında Çin'den Hollanda'ya getirilen Wu Wen ve Xing Ya'nın ikinci yavrusu olarak Temmuz 2024'te dünyaya gelen Lang Yue, Çin'e gönderilmek üzere düzenlenen törenin ardından kendisini taşıyan araçla hayvanat bahçesinden ayrıldı.