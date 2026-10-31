Çin'e gönderilecek yavru panda Lang Yue için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Çin'e gönderilecek yavru panda Lang Yue için veda töreni düzenlendi

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Çin\'e gönderilecek yavru panda Lang Yue için veda töreni düzenlendi
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2017'de Çin'den Hollanda'ya getirilen Wu Wen ile Xing Ya'nın Temmuz 2024'te dünyaya gelen ikinci yavrusu Lang Yue, Çin'e gönderilmeden önce düzenlenen törenin ardından hayvanat bahçesinden ayrıldı. Lang Yue'yi taşıyan araç, veda töreninin bitiminde hayvanat bahçesinden çıktı.

RHENEN, 31 Ekim (Xinhua) -- 2017 yılında Çin'den Hollanda'ya getirilen Wu Wen ve Xing Ya'nın ikinci yavrusu olarak Temmuz 2024'te dünyaya gelen Lang Yue, Çin'e gönderilmek üzere düzenlenen törenin ardından kendisini taşıyan araçla hayvanat bahçesinden ayrıldı.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'e gönderilecek yavru panda Lang Yue için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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