Çin'in kimya alanındaki ilk büyük dil modeli ChemELLM 3.0 Pro yayımlandı - Son Dakika
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Çin'in kimya alanındaki ilk büyük dil modeli ChemELLM 3.0 Pro yayımlandı

Çin\'in kimya alanındaki ilk büyük dil modeli ChemELLM 3.0 Pro yayımlandı
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Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü, kimya endüstrisine yönelik ilk büyük dil modelinin son sürümü ChemELLM 3.0 Pro'yu pazartesi günü yayımladı.

DALİAN, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kimya endüstrisine yönelik geliştirdiği ilk büyük dil modelinin son sürümü pazartesi günü yayımlandı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü, söz konusu gelişmenin bilgi edinmeden kimyasal görevlerin akıllı şekilde yürütülmesine geçişte önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini ve karmaşık kimyasal operasyonların yönetimine yeni destek sağladığını bildirdi.

Kimya Mühendisliği Büyük Dil Modeli (ChemELLM) 3.0 Pro; DICP, iFlytek, Alibaba Cloud Computing ile diğer kurum ve şirketlerin ortak çalışmasıyla geliştirildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Dalian, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in kimya alanındaki ilk büyük dil modeli ChemELLM 3.0 Pro yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in kimya alanındaki ilk büyük dil modeli ChemELLM 3.0 Pro yayımlandı - Son Dakika
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