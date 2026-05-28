Çin-Panama İlişkileri Üzerine Görüşmeler

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Panama arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman üçüncü bir tarafı hedef almadığını ve bu ilişkilerin herhangi bir üçüncü tarafça da bozulmaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü BM Güvenlik Konseyi'nin "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi" konulu oturumu kapsamında Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile bir araya geldi.

Tek Çin ilkesine bağlılığın Çin-Panama diplomatik ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu belirten Wang, Panama liderlerinin bu ilkeye bağlılıklarını defalarca teyit etmelerini ve Taiwan'a herhangi bir faaliyet alanı tanımamalarını takdir ettiklerini ifade etti.

Uzun yıllardır Panama'da faaliyet gösteren Çinli şirketlerin ülkenin ekonomik büyümesine ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkılar sağladığını söyleyen Wang, Panama'nın Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde korumasını beklediklerini dile getirdi.

Wang ayrıca, diplomatik ilişkilerin kuruluş amacına bağlı kalarak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve dış müdahalelere karşı çıkmak suretiyle ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Panama ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Martinez-Acha ise Çin'in çok taraflılığın korunmasında önemli bir güç olduğunu belirterek, Panama'nın da etkin çok taraflılığa bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Çin'le ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve Taiwan meselesinin önem ve hassasiyetini tam olarak anladıklarını kaydeden Martinez-Acha, tek Çin politikasına kararlı şekilde bağlı kalacaklarını ve Taiwan'ın Panama'da herhangi bir resmi varlık oluşturmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Martinez-Acha ayrıca Panama halkının, Çin halkının geçmişte Panama'nın demiryolu ve kanal projelerine yaptığı katkıları unutmadığını belirterek, geleceğe odaklanmak, farklılıkları karşılıklı saygı temelinde yapıcı diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak, güçlü bir güven inşa etmek ve Panama-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.