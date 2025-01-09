Çin, Tibet Depremi İçin Gelen Taziyeleri Teşekkürle Karşıladı

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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremin ardından birçok ülke ve uluslararası kuruluştan gelen taziye mesajları için teşekkür etti.

Xizang'daki Dingri ilçesini salı günü vuran 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 126 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Guo, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, "Depremin ardından birçok ülke ve uluslararası kuruluş Çin'e çeşitli şekillerde taziyelerini iletti" dedi.

Guo, çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Rusya, Pakistan, Nepal, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Vietnam, Malezya, Maldivler, Japonya, Küba, Venezuela, Sırbistan, Belarus, İspanya, İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, Umman, Grenada, El Salvador ve Özbekistan liderlerinden taziye mesajları aldıklarını söyledi.

Açıklamada Hindistan, Brezilya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Bahreyn ve İran'da dahil olmak üzere pek çok ülkenin dışişleri bakanlıklarının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ve Orta Amerika Parlamentosu Başkanı Carlos Hernandez tarafından da Çin'e taziye mesajları gönderildiği belirtildi.

Sözcü, "Bu taziye mesajları için müteşekkiriz" dedi.