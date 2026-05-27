Çin ve Endonezya Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Endonezya Arasında İşbirliği Vurgusu

Çin ve Endonezya Arasında İşbirliği Vurgusu
27.05.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi ve Sugiono, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çok taraflı işbirliği konusunda anlaştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar üst düzey etkileşimin artırılması, çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Wang ve Sugiono, salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu üst düzey BM Güvenlik Konseyi açık oturumu kapsamında bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, yükselen ekonomiler ve gelişmekte olan büyük ülkelerin temsilcileri olarak Çin ve Endonezya'nın, işbirliğini artırmak, BM'nin otoritesini ve statüsünü ortaklaşa savunmak, istikrarsızlık ve kargaşanın hakim olduğu dünyaya istikrar kazandırmak ve küresel sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlamakla yükümlü ve sorumlu olduğunu söyledi.

Ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturma hedefi doğrultusunda üst düzey etkileşimi artırmak, ortak işbirliği planlamasını güçlendirmek, çok taraflı koordinasyonu derinleştirmek ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini teşvik etmek üzere Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sugiono ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, her düzeyde etkileşimi güçlendirmeye, çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirmeye ve denizciliğin geliştirilmesi konusunda varılan mutabakatı ortaklaşa uygulamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sugiono, Çinli şirketler için uygun bir iş ortamı sağlayacaklarını, enerji ve maden kaynakları gibi sektörlerde işbirliğini artırmak üzere birlikte çalışacaklarını, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın seviyesini sürekli olarak güçlendireceklerini ve bölgesel barış, istikrar ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik edeceklerini söyledi.

İki taraf, Ortadoğu'daki gelişmeler de dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Endonezya, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Endonezya Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Real Madrid’e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho’ya beklemediği bir şok Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok
İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak İstanbul Bilgi Üniversitesinden açıklama: Akademik takvimde değişiklik olmayacak
Bu kez Galatasaray değil Szymanski’ye Süper Lig’den dev talip Bu kez Galatasaray değil! Szymanski'ye Süper Lig'den dev talip
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel’den: Biraz bilirim bu işleri Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri

13:39
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme’de görüntülendi
Çağla Şıkel, 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez Çeşme'de görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 13:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Endonezya Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.