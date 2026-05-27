Çin ve Kolombiya\'dan İşbirliği Yorumu

27.05.2026 13:53
Wang Yi ve Villavicencio, Çin-Kolombiya ilişkilerini güçlendirme konusunda anlaştı.

NEW YORK, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio ile New York'ta bir araya geldi. İki bakan, işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günkü toplantıda, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Kolombiya ilişkilerinin büyük atılımlar kaydettiğini söyledi.

Wang, tatbiki işbirliğinde özellikle Kolombiya'nın Kuşak ve Yol İşbirliği'ne katılımından bu yana verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Kolombiya'daki barış sürecine destek verdiklerini kaydeden Wang, Kolombiya'nın uzun süredir tek Çin ilkesine bağlı kalmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Wang, Kolombiya ile karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye ve Çin-Kolombiya stratejik ortaklığının istikrarlı biçimde ilerlemesine katkı sağlamaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Villavicencio ise Çin'in barışçıl ve güvenilir bir ülke olduğunu belirterek, Çin ile işbirliğini güçlendirmenin, Latin Amerika'daki çeşitli ülkelerin ortak tercihi olduğunu söyledi.

Tek Çin ilkesine bağlı olduklarını vurgulayan Villavicencio, Çin ile ekonomi, ticaret, yatırım ve altyapı gibi alanlarda tatbiki işbirliğini artırmaya ve Latin Amerika-Çin ilişkilerinin uzun vadeli gelişimine yeni katkılarda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kolombiya, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
