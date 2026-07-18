Çin ve Kuzey Kore İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Kuzey Kore İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Kuzey Kore İlişkileri Güçleniyor
18.07.2026 16:51
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Çinli danışman Wang Huning, Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

WONSAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışmanı Wang Huning, ikili ilişkilerin sağlıklı şekilde gelişmesini teşvik etmek üzere Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Wang, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi ve Kuzey Kore hükümetinin daveti üzerine çarşamba ile cuma günleri arasında ülkeye resmi iyi niyet ziyaretinde bulundu.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, başkanlık ettiği parti ve hükümet heyetiyle gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Wang, Çin'in, iki parti ve iki ülkenin üst düzey liderlerinin vardığı önemli mutabakatı kararlılıkla hayata geçirmek, üst düzey liderler arasındaki temasların stratejik yönlendirici rolünden tam anlamıyla yararlanmak ve iki parti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin, sosyalist davalarının güçlendirilmesi ve modernleşme çabalarının ilerletilmesi hedefleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere Kuzey Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kim ise ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e içten selam ve en iyi dileklerini ileterek ÇKP'nin 105. kuruluş yıldönümünü kutladı. Xi ile Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nın imzalanmasının 65. yıldönümünün geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanması konusunda mutabakata vardıklarını belirten Kim, söz konusu antlaşmanın iki ülke ilişkilerinin stratejik niteliğini belirlediğini ve ikili ilişkilerin stratejik yönünü güvence altına aldığını söyledi.

Kim, Xi'nin kısa süre önce Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin, Kuzey Kore-Çin ilişkilerinin sosyalist ülkeler arasındaki ilişkilere örnek teşkil edecek düzeye taşınmasında bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kuzey Kore'nin, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesini en önemli stratejik önceliği olarak görmeye devam edeceğini belirten Kim, antlaşmanın ruhunu yaşatmayı sürdüreceklerini, Çin ile üst düzey temasları güçlendireceklerini, parti inşası başta olmak üzere çeşitli alanlarda deneyim paylaşımını derinleştireceklerini, siyasi ve stratejik karşılıklı güveni artıracaklarını, ekonomi, bilim ve teknoloji, sağlık ile kültür gibi alanlardaki işbirliğini genişleteceklerini ve böylece iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacaklarını ifade etti.

Wang ayrıca Pyongyang'da Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Örgütsel Liderlik Departmanı Direktörü Jo Yong-won ile de görüşmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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