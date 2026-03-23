Cinayet Davası: Eşini Boğarak Öldürdü İddiası

İZMİR'in Bornova ilçesinde evde kapıya asılı halde cesedi bulunan Havin Aşkan Tektaş'ın (26) eşi İ.T. (33) hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, İ.T.'nin, eşi Havin'i eşarp ile boğup öldürdükten sonra intihar olduğu izlenimini yaratmak için kapı koluna astığı belirtildi.

Olay, 24 Aralık 2024'te Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İ.T., 1 çocuk annesi olan eşi Havin Aşkan Tektaş'ı, evde kapıya asılı halde bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Öldüğü belirlenen Tektaş, yapılan otopsinin ardından Şırnak'ta toprağa verildi.

Tektaş'ın ailesi, kızlarının intihar etmediği ve cinayete kurban gittiği gerekçesiyle İ.T.'den şikayetçi oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve İ.T. hakkında iddianame hazırlandı. Havin'in aile bireyleri, ifadelerinde kızlarının Kur'an kursu dersleri verdiğini, yeni ehliyet aldığı ve intihar etmek için bir sebepleri olmadığını söyledi.

'SUÇLAMALARI REDDETTİ'

İddianamede İ.T.'nin ifadeleri de yer aldı. İ.T., üzerine atılı suçlamaları reddetti. İ.T.'nin, eşiyle severek evlendiğini ve aralarında herhangi bir problem olmadığını, eşini öldürmek için hiçbir sebebinin bulunmadığını, devlet terbiyesi içinde büyümüş uzman çavuş olarak görevini sürdüren bir vatandaş olduğunu söylediği iddianamede yer buldu. İ.T. ayrıca olay gecesi eşinin erken uyumak istediğini, sabahına ise eşini kapı koluna eşarp ile asılı halde bulup durumu 112'ye bildirdiğini söylediği belirtildi.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında hazırlanan iddianamede çift arasında geçimsizliğin mevcut olduğu, bu nedenle İ.T.'nin, Havin'e yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunup hoyrat hareketlerle tartıştığı belirtildi. İ.T.'nin, başka bir erkekle görüştüğü gerekçesiyle Havin'i baskı altına aldığı ve olay günü de bu sebepten tartıştıkları aktarıldı. Yaşanan boğuşma esnasında Havin'in eşarp ile boğularak şüpheli tarafından öldürüldüğü vurgulandı. Sonrasında İ.T.'nin intihar olduğu izlenimini yaratmak için Havin'i, yatak odasında bulunan kapı koluna astığı, olayda kullanılan eşarp üzerinde ve maktule ait tırnak örneklerinde sanığa ait DNA örneğine rastlandığı belirtildi. Ayrıca yaklaşık 1,80 santim boylarında olan Havin'in kendisini odanın kapı koluna asarak intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunun da altı çizildi. Bu sebeplerden ötürü İ.T. hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.