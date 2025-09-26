Cinayet Zanlısına 15 Yıl 10 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cinayet Zanlısına 15 Yıl 10 Ay Hapis

Cinayet Zanlısına 15 Yıl 10 Ay Hapis
26.09.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da husumetlisi Hüseyin Mete'yi öldüren Ramazan Uçar, 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

BURDUR'da alkollü mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi (42) öldüren Ramazan Uçar (36), 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Olay, 31 Ekim 2024'te saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete, aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti. Mete, yere yığılırken, mekandakiler panikle kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan Ramazan Uçar, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Ramazan Uçar hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

CİNAYET KAMERADA

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ederken arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp, kendilerini korumaya çalıştığı görüntülerde yer aldı.

'TASARLAMA, ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Davanın karar duruşması, bugün Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ramazan Uçar, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, Mete'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hüseyin Mete'yi öldürmeyi planlamadığını savunan Uçar, "Tasarlama, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürmek isteseydim aynı köyde yaşıyoruz, evini biliyorum. Bu olay öncesinde kaldırılamayacak şeyler yaşadım. Silahıma el koymuştu ve 50 bin TL'ye kendi silahımı almak zorunda kaldım. 5 liraya çay satarak geçinmeye çalışıyorum. Bu para benim için büyük bir paraydı. Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

'TAKDİR MAHKEMENİNDİR'

Maktulün ailesi ve avukatları ise olayın tasarlanarak gerçekleştiğini belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Son sözü sorulan sanık Ramazan Uçar, "Takdir mahkemenindir" yanıtını verdi. Kısa aranın ardından mahkeme heyeti, Ramazan Uçar'a önce ömür boyu hapis cezası verdi ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla, mahkemedeki iyi hali nedeniyle de 15 yıla düşürdü. Sanığa '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Kaynak: DHA

Mahkeme, Cinayet, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet Zanlısına 15 Yıl 10 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı
Mahmud Abbas: Filistin’in BM’ye tam üye olmasını istiyoruz Mahmud Abbas: Filistin'in BM'ye tam üye olmasını istiyoruz
Liverpool’dan Galatasaray maçı için sürpriz karar Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Gece kulübünde olay görüntü Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
Kan donduran olay Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti

14:09
Lamine Yamal’ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var
14:08
Kremlin’den Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısına yanıt
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısına yanıt
13:58
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem ’’Bilmeden kullandım’’ dönemi bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! ''Bilmeden kullandım'' dönemi bitiyor
13:49
18 yıl sonra kritik adım Milyonlarca ton petrol Türkiye’den akacak
18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak
13:44
Netanyahu’nun BM’deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek
Netanyahu'nun BM'deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek
12:59
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti Binlercesini geri çağırdılar
Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 14:50:18. #7.12#
SON DAKİKA: Cinayet Zanlısına 15 Yıl 10 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.