Çinli İş İnsanının Ölümü: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

24.02.2026 14:39
Yong Wang'ın kaçırılma anı ve cinayet soruşturmasına dair yeni güvenlik kameraları görüntüleri bulundu.

Ali AKSOYER/İSTANUL Çinli iş insanının ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öldürülen Yong Wang'ın, şüphelilerle iş birliğinde olduğu belirtilen kadını havalimanından almaya gittiği anlar da yer aldı.

Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang'ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang'ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ın Çin'de kendilerini dolandırdığını öne süren kişilerin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Şüphelilerin Wang'ı tanıyan bir kadından yerini öğrendikleri, başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki soğuk cüzdanı alıp kaçtıkları belirtildi.

'CESET HİÇ BOZULMAMIŞ'

Çiftçi Mehmet Yörük, "2 kişi vardı, biri şu karşıda elleri cebinde geliyordu. Biri de cenazeye doğru geliyordu. O zaman daha cenaze çıkmamıştı. Biri telefon ellerinde bir şeyler yapıyordu. Ertesi gün benim amcamın oğlu muhtar, 'Bir Çinliyi Salim'in tarlasına gömmüşler. Kepçeyi getirip çıkarttık' dedi ve cesedin hiç bozulmadığını söyledi" diye konuştu.

FATİH'TE LOKANTAYA GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine güvenlik kamera görüntüleri üzerinden takip başlattı. Görüntülerde İş insanı Yong Wang'ın bir süre sonra Bakırköy'deki otele gelerek Shuyang L. isimli kadını aldığı ve Fatih, Kapalıçarşı bölgesinde lüks bir lokantaya götürdüğü tespit edildi. Yemek yedikten sonra dışarı çıkan ikilinin içinde 4 kişi bulunan bir otomobil tarafından kesildiği ve Çinli iş insanının bu kişiler tarafından kaçırıldığı görüldü.

ÇİN'DEN GELEN KADIN TUZAK KURMUŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yong Wang'ın yanındaki kadının kaçırma öncesin de sürekli telefonuyla mesaj gönderdiğini, kaçırma sırasında ise yere çömelerek sanki olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı tespit etti. İşadamını kaçıran şüphelilerden birinin kadını Aksaray'a bıraktığı, kadının hemen ardından önce oteline ardından havalimanına giderek aynı gün içinde Çin'e döndüğünü tespit etti.

KAYIP İŞ İNSANININ OTOMOBİLİ BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda iş insanının kayıp otomobilini bir süre sonra Arnavutköy bölgesinde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelilerin iş insanını kaçırdıkları, otomobilin ise kiralık olduğu tespit edildi. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarının incelemesinde aracın işadamının kaçırılmasından önce Baklalı köyünde bir alanda 50 dakika durduğu belirlendi. Aynı aracın iş insanının kaçırıldığı gün ise aynı yerde 10 dakikalık bekleyiş yaptığı tespit edildi.

'DİK' ŞEKİLDE GÖMÜLEN CESET BULUNDU

Bu gelişme üzerine bölgede başlatılan ceset arama çalışmalarında Yong Wang'ın cesedi sürülmüş bir tarla içinde 'Dik' şekilde gömülmüş olarak bulundu. Cesedin elleri, ayakları ve ağzının bantlı olduğu ve başında darp izi olduğu tespit edildi.

DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ OLABİLİRLER

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze yapılan ilk incelemenin ardından hazırlanan ön raporda Yong Wang'ın boğularak ölmüş olduğu belirtildi. Rapora göre Çinli işadamının başına sert bir cisimle vurularak bayıltıldıktan sonra elleri ayakları ve ağzı bantlanarak gömüldüğü ve boğularak hayatını kaybetmiş olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİ CESEDİ GÖMÜP PEKİN'E KAÇMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayla ilgili isimleri tespit edilen Choao Wen, Zhavangyuan Wang, Zhenin Qın ve Chaodong Wang'ın 21 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Havalimanından uçağa binerek Çin'in Pekin kentine gittikleri tespit edildi.

KRİPTO VARLIKLARI ÇALINMIŞ

Öte yandan öldürülen işadamının avukatı, iş insanının kripto hesabından yüksek miktarda eksilme olduğunu kaçırma ve öldürme olayının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceğini söylediği belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çinli iş insanının ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öldürülen Yong Wang'ın, şüphelilerle iş birliğinde olduğu belirtilen kadını havalimanından almaya gittiği anlar da yer aldı.

Kaynak: DHA

