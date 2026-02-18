Çocuk Hastalar İçin Kişiye Özel Maskeler - Son Dakika
Çocuk Hastalar İçin Kişiye Özel Maskeler

Çocuk Hastalar İçin Kişiye Özel Maskeler
18.02.2026 13:06
Hacettepe’de teknisyen Pakize Tuğba Erdoğan, kanser tedavisindeki çocuklar için kahraman maskeleri tasarladı.

ANKARA'da Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde görev yapan başteknisyen Pakize Tuğba Erdoğan, beyin tümörü ve kanser nedeniyle radyoterapi gören çocuk hastalar için çizgi film kahramanlı kişiye özel maskeler tasarladı. Erdoğan, "Çocukların tedaviye koşarak gelip gitmeleri için bir şey yapmak istedim. Çocuklar ilk tedaviye geldiklerinde, hangi kahraman olmak istediklerini soruyorum. Muhakkak birini seçiyorlar. Burada bir çocuk bile mutlu ayrılıyorsa benden mutlusu olmuyor" dedi.

Onkoloji hastanelerinde beyin tümörü ve kanser nedeniyle radyoterapi görenlerin baş ve boyun bölgesinin sabit kalmasını sağlamak amacıyla tıbbi maskeler kullanılıyor. Maskeler, 67-70 derece suda yumuşatılarak hastanın yüz anatomisine göre bire bir şekillendiriliyor. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde 25 yıldır görev yapan başteknisyen Pakize Tuğba Erdoğan da beyin tümörü ve kanser nedeniyle radyoterapi gören çocuk hastaların tedavi sürecini daha konforlu ve mutlu geçirebilmesi, radyoterapiden korkmaması için kişiye özel çizgi film kahramanı figürlü maskeler tasarladı. Termoplastik maskeleri çocukların seçtiği kahramanlarla renklendiren Pakize Tuğba Erdoğan, hastanede korku ve kaygıyla özdeşleşen tedavi sürecini çocuklar için konforlu bir deneyime dönüştürdü. Solvent içermeyen, su bazlı akrilik boyalarla hazırlanan maskeler hijyen ve sağlık açısından da herhangi bir risk taşımıyor. Hastanedeki çalışma odasını atölyeye dönüştüren Erdoğan, tedavi alacak çocukların aileleriyle her öğle arasında bir maske boyuyor.

'ÇOCUĞUN SABİT KALMASI KOLAYLAŞIYOR'

Pakize Tuğba Erdoğan, beyin tümörü olan çocukların tedaviye maskelerle girdiğini belirterek, "Başlarını sabitleyebilmemiz için, hareketsiz kalmaları için bu maskeleri takmaları gerekiyor. Tabii kimisi korkarak takıyor, kimisi en baştan alışarak takıyor. Çocukların tedaviye koşarak gelip, koşarak gitmeleri için, mutlu bir şekilde gelip gitmeleri için bir şey yapmak istiyordum. Bu çocuklar için ne yapabilirim diye düşündüm. Yurt dışında araştırmalar, bazı yazışmalar yaptım. Yurt dışındaki birçok kanser merkezinde çocukların bu maskelerle tedaviye çok mutlu bir şekilde girip çıktıklarını öğrendim. Çocuklar ilk tedaviye geldiklerinde onlara, 'Hangi kahraman olmak istersin' diye soruyorum. Sonrasında da maskesini boyuyoruz ve hastalarımızı bu şekilde tedaviye alıyoruz. Buradan bir çocuk bile mutlu bir şekilde ayrılıyorsa zaten benden mutlusu olmuyor. Genellikle her öğle arasında bir maske bitirebiliyorum. Maskeler her hastaya özel yapılıyor. Tedavi bitinceye kadar aynı maske kullanılıyor. Çocuk maskeyi kendi seçtiği kahraman olarak gördüğünde daha sakin kalıyor ve sabit durması kolaylaşıyor. Tedavi bitiminde maskelerini takıp evlerine götürüyorlar. Ailelerden geri dönüşler de çok güzel oluyor" diye konuştu.

'HER 10 HASTADAN 2'Sİ ANESTEZİ ALMADAN TEDAVİSİNE BAŞLIYORUZ'

Erdoğan, boyama sürecini çalışma odasında yaptığını anlatarak, "Bütün ekipmanlarım var. Sağlık personelinden de çok olumlu tepkiler aldım. Biraz da onların işi kolaylaşmış oldu esasında. Çünkü çok zor takılabiliyordu maske. Her 10 hastadan en az 2'si anestezi almadan tedavisine başlıyoruz. Hatta anestezi almadan tedavisini başlayıp bitirdiğimiz çocuklarımız var bu maskelerle. Bir çocuk hastamız vardı. Kemoterapi nedeniyle saçları dökülmüştü. Ona, 'Hangi kahraman olmak istersin' diye sordum. Hiç düşünmeden 'Karlar Kraliçesi Elsa' dedi. 'Saç istiyorum sadece' dedi. Ona öyle bir maske yapmıştık. Çok da mutlu olmuştu. Ben bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Çocuklarımız için canıgönülden yapıyorum. Burada önemli olan çocuklarımızın hastalığını tedavi ederken, aynı zamanda güzel anılar biriktirerek buradan ayrılmalarını hedefliyoruz. Dünyada bunun örnekleri çok fazla, Türkiye'de de yavaş yavaş yapılmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

'YILDA 3 BİN 500 ÇOCUK TÜMÖRLÜ HASTA KATEGORİSİNDE'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferah Yıldız ise şöyle konuştu:

"Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü olarak kurulmanın bilinciyle aslında hep çocuk hastalar için yoğunlaştık ve bugün dünyanın çocuk hastalıkları konusunda sayılı merkezlerinden birisi olarak kabul ediliyoruz. Pek çok ülkeden çocuk hastalar bize geliyorlar. Multidisipliner yaklaşımda hastalarımızı tedavi ediyoruz. Türkiye'de yılda ortalama 14 yaş altı, 3 bin 500 yeni çocuk tümörlü hasta kategorisinde oluyor. Bunlara tanı konuluyor. Bunların 3'te 1'i lösemi hastaları. Diğerleri ise beyin tümörleri ve lenfomalar başta olmak üzere solid çocukluk çağı tümörlerinden oluşuyor. Hacettepe Üniversitesi ise yılda ortalama 300-350 yeni hastayla çocukluk çağı tümörlerinin tedavisinde iddiasını koruyor. Bu 350 hastanın da yaklaşık 150'si radyoterapiye geliyorlar. Önemli bir kısmını da beyin tümörlü çocuklar oluşturuyorlar ve biz de tedavi sırasında hareket etmesinler diye onları maskelerle tedavi ediyoruz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuk Hastalar İçin Kişiye Özel Maskeler

SON DAKİKA: Çocuk Hastalar İçin Kişiye Özel Maskeler
