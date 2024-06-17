Coğrafi işaretli Tokat kebabı Almus ilçesinde farklı lezzete dönüşüyor - Son Dakika
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Coğrafi işaretli Tokat kebabı Almus ilçesinde farklı lezzete dönüşüyor

Tokat'ın coğrafi işaretli Tokat Kebabı, Almus ilçesinde halkın kendine özgü pişirme tekniğiyle farklı bir lezzete dönüşüyor. Almus Muhat Kebabı, yüksek rakımlı yaylalarda beslenen kuzulardan elde edilen et ve kuyruk yağı ile hazırlanıyor. Demir şiş yerine ince ağaç dalları kullanılarak odun ateşinde pişirilen kebap, doğal ve katkısız bir lezzet sunuyor. Almus kebabı, Kurban Bayramı'nda da tercih edilen bir lezzet olarak öne çıkıyor.

17.06.2024 11:23
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Coğrafi işaretli Tokat kebabı Almus ilçesinde farklı lezzete dönüşüyor

TOKAT - Tokat'ın coğrafi işaretli Tokat Kebabı, Almus ilçesinde halkın kendine özgü pişirme tekniğiyle farklı bir lezzete dönüşüyor.

Tokat'ın coğrafi işaretli Tokat Kebabı, Almus ilçesinde halkın kendine özgü pişirme tekniği ile bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etleriyle hazırlanan bu kebap, yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaretli Tokat kebabından farklı olarak yapılan yöreye has Almus Muhat Kebabı, Tokat'ın Almus ilçesinin yüksek rakımlı yaylarında kekikle beslenen 6-9 aylık erkek kuzulardan elde edilen et ve kuyruk yağı ile hazırlanıyor. Etler, yörede doğal olarak yetiştirilen patlıcan, domates ve biberlerle birlikte, marine edilmeden ağaç şişlere dizilerek odun ateşinde pişiriliyor. Almus kebabını Tokat kebabından ayıran en büyük özellik ise, demir şiş yerine ince ağaç dallarının kullanılması. Bu sayede, kebabı pişirmek isteyenler doğal olarak çevreden buldukları ince ağaç dallarını bıçakla temizleyerek demir şişe ihtiyaç duymadan kebabı odun ateşi közünde pişirebiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli kasabasındaki Çatak Yaylası, yaz aylarında ve özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Doğa harikası yaylada, vatandaşlar aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifle vakit geçirirken, Almus'a has kebabı tatma imkanı buluyor.

Çatak Yaylası'nda ailesiyle piknik yapan vatandaşlardan İhsan Biçer, uzun yıllardır kendine has pişirme tekniğiyle hazırlanan Almus kebabının Tokat kebabından en büyük farkının etin demir ile temas etmemesi olduğunu belirtiyor. Biçer, "Tokat kebabı demir şişlerle özel bir fırında pişiriliyor. Bizim Almus'ta ise tahta şişler kullanıyoruz. İçine patlıcan, domates, biber takıyoruz. Sivas tuzu kullandığımız için de lezzeti çok farklı oluyor. Sizleri de Almus Çevreli kasabasına, Çatak Yaylası'na kebap yemeye bekliyoruz" dedi.

"Doğal Lezzet: Baharatsız ve katkısız"

Aydınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Saltık, Almus kebabının hiçbir katkı maddesi ve baharat kullanılmadan hazırlandığını belirterek, "Tokat kebabı demir şişlerle ocaklarda pişirilir. Ayrı bir lezzeti vardır. Bizim yaptığımız kebap ise Almus ve Çevreli yöresine ait ağaç şişlerle, tahta şişlerle yapılır. Etimizde sadece Sivas tuzu kullanıyoruz. Kuzu etinin bu doğal lezzeti, kebabımıza ayrı bir tat katıyor. Herkesi bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Kurban Bayramı'nda Almus Kebabı önerisi"

Kurban Bayramı'nda et tüketmek isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan yöre halkı, zahmetsiz ve katkı maddesi gerektirmeyen Almus kebabını denemelerini tavsiye ediyor. Kendine has pişirme tekniği ile bambaşka bir lezzete dönüşen Almus kebabı, bayramda da yörenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Almus kebabı ve yaylada pişirilen çökelekli gözlemeler, damakta unutulmaz tatlar bırakıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Coğrafi işaretli Tokat kebabı Almus ilçesinde farklı lezzete dönüşüyor - Son Dakika

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