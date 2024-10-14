Concha Buika: 'Savaşı Hak Etmiyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Concha Buika: 'Savaşı Hak Etmiyoruz'

Concha Buika: \'Savaşı Hak Etmiyoruz\'

Grammy ödüllü sanatçı, Türkiye'de konser verirken savaşların insanların acısını artırdığını vurguladı.

14.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı, besteci ve söz yazarı Concha Buika, "Yıllardır dünya çapında turneler yapıyorum. Uçaktan indiğimde gördüğüm tek şey çalışan, çalışan, çalışan, acı ve ıztırap çeken insanlar. Kimse savaşı ve acıyı hak etmiyor." dedi.

Geçen ay İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de konser veren Ekvator Ginesi kökenli sanatçı, flamenko, soul, Afrika, r&b, rumba ve cazın da içinde bulunduğu farklı tarzlarda müzik yapıyor, müziğinde sakinlik, barış, özgürlük, tutku gibi temalara yer veriyor.

Türkiye turnesi için geldiği İstanbul'da AA muhabirinin sorularını cevaplayan sanatçı, İstanbul'da her zaman kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Herkes İstanbul'da iyi hisseder. Nereden gelirseniz gelin, İstanbul'a ayak bastığınız zaman iyi hissetmeye başlarsınız." ifadelerini kullandı.

Sahnede dinleyicilerin karşısına çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Buika, "Sahne daha rahat hissettiğim ve insanlarla daha iyi iletişim kurduğum yer. Bunu da müzik aracılığıyla yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Müziğe olan sevgimiz bizim ortak dilimiz"

İspanyolca şarkılar söylediğini ve başlarda Türk insanının müziğini neden sevdiğine anlam veremediğini vurgulayan sanatçı, şunları kaydetti:

"İngilizce şarkılarım da var ve Türkler genelde çok iyi İngilizce konuşuyor ama İspanyolca konuşan çok kişi yok. Bu yüzden insanların burada benim müziğimi neden çok beğendiklerini anlamıyorum. Sanırım benim söyleyiş tarzımı beğeniyorlar çünkü işin temelinde müziğe olan sevgimiz var, bu bizim ortak dilimiz. Mesela ben Türk müzisyenleri dinleyince dillerini anlamıyorum ama melodi ve duygular beni çekiyor. Türk insanı İspanyol, Fransız, Rus, İngilizler nasılsa öyle hissediyor. Hepimiz aynı duygulara sahibiz. Mutlu olmak istiyoruz. İyi bir ailede, iyi bir eve sahip olmak istiyoruz. Herkesin umutları aşağı yukarı aynı."

"Hepinizi seviyorum, dinleyiciler bizim patronumuz"

Buika, konserlerinde dinleyicilerin tavrına ve isteklerine göre doğaçlama bir repertuvar seslendirdiğine işaret ederek, "Hayranlarımı seviyorum. Size bir mesajım var, hepinizi seviyorum ve teşekkür ederim. Çünkü günün sonunda dinleyiciler bizim patronumuz." dedi.

Türkiye'yi bir rüya ülke olarak gördüğünün altını çizen Buika, "Çünkü Türk halkı, Türk dinleyiciler iyi müzikten anlıyor, müzik hakkında çok şey biliyor. Mesela, eğer bir şarkıcıysanız ve başarı veya başka bir şey için şarkı söylüyorsanız Türk dinleyici bunu fark ediyor, sizi desteklemiyor. Dürüst olduğunuzu, samimiyetinizi gördüklerinde sizi destekliyorlar." şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, sahneye samimiyetle çıktığında dinleyicilerin gerçeği fark ettiğini bunu insanların yüzünden anlayabildiğini bu nedenle Türkiye'de olmayı sevdiğini aktardı.

Pek çok şehirde konserler verdiğinin altını çizen sanatçı, bir gün büyük bir ülke olan Türkiye'nin her yerinde konser vermiş olmayı ve şarkılar söyleyebilmeyi umduğunu, bunu Türk halkı için yapacağını söyledi.

"Kimse savaşı hak etmiyor"

Filistin'de yaşananlara da değinen Buika, şu bilgileri verdi:

"Acı cevap değil. Kesinlikle acı bir cevap değil. Bir çatışma hakkında konuşabiliyorsak, o zaman sorun olmaz ama eğer savaşmak zorunda kalırsak herkes acı çeker. Bu ülkede insanlar çok çalışıyor. Kötü bir şeyi hak etmiyor. Diğer tüm ülkeler için de aynı şey geçerli. Filistin, İspanya, İngiltere olsun, hepsinde insanlar çok çalışıyor. İnsanların acısına saygı duymalıyız. Uyandığımız andan itibaren, neredeyse uyuyana kadar çalışıyoruz. Düşmanlar sahte. Bu bir yalan, sadece çalışan insanlar var. Yıllardır dünya çapında turneler yapıyorum. Uçaktan indiğimde gördüğüm tek şey çalışan, çalışan, çalışan, acı ve ıztırap çeken insanlar. Kimse savaşı hak etmiyor. Hiç kimse acıyı hak etmiyor. Tanrı'nın istediği bu değil. Tanrı birbirimizle kavga etmemizi istemiyor. Bu iyi değil. İnsanların acı çekmesi iyi bir şey değil çocukların acı çekmesi iyi değil." şeklinde konuştu.

Başarılı sanatçı, bugünün yaşlı neslinin, geçmişte çeşitli savaşlar gördüğünü vurgulayarak, "Hayatları boyunca savaştılar ve şimdi çocukların savaşlarda nasıl öldüğünü görüyorlar. Bu adil değil. Dünyadaki bütün savaşlara karşıyım. Herkesi seviyorum. Araplar, Hristiyanlar, Müslümanlar, Afrikalılar, Filistinliler, Ruslar, herkesi seviyorum. Herkesi sevmeliyiz. Bu bizim dünyamız. Kavga edemeyiz. Bu hoş değil hem de hiç hoş değil." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, istanbul, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Concha Buika: 'Savaşı Hak Etmiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu’na verildi Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemoğlu'na verildi
12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: Concha Buika: 'Savaşı Hak Etmiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.