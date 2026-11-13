COP31'de Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim kararlarının uygulanmasını vurguladı - Son Dakika
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COP31'de Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim kararlarının uygulanmasını vurguladı

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COP31\'de Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim kararlarının uygulanmasını vurguladı
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Antalya'daki COP31'de Togg Pavilyonu ile COPArt sergisini gezdi. İklim kararlarının uygulanmasına dikkat çeken oyuncular, özellikle gelişmiş ülkelerin sorumluluk alması ve gelecek nesillere temiz dünya bırakılması gerektiğini vurguladı.

Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Antalya'da düzenlenen COP31'e katılarak alanları gezdi. İmirzalıoğlu, COP31'de dünya liderlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığını ancak verilen sözlerin ve varılan anlaşmaların uygulanmasının daha da önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti. Antalya COP31 alanındaki Green Zone'daki Togg Pavilyonu'nu ziyaret eden İmirzalıoğlu ve Kobal, daha sonra iklim kriziyle mücadelede sanatın gücünü ortaya koyan COPArt sergisini gezerek eserleri inceledi.

İMİRZALIOĞLU: KARARLAR SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞMELİ

İmirzalıoğlu, COP31'de dünya liderlerinin aldığı kararların büyük önem taşıdığını ancak verilen sözlerin ve varılan anlaşmaların uygulanmasının daha da önemli olduğunu belirtti. İklim kriziyle mücadele kapsamında bugüne kadar birçok önlem ve planlamanın gündeme geldiğini anlatan İmirzalıoğlu, "Daha önce çevreyle ve iklim kriziyle ilgili her şey konuşuldu. Önlemler, planlamalar yapıldı fakat özellikle gelişmiş ülkeler tarafından bu planlamaların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor" dedi.

Dünyayı en fazla gelişmiş ülkelerin kirlettiğini dile getiren İmirzalıoğlu, gelecek nesiller ve çocuklar için alınan kararların somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. İmirzalıoğlu, Türkiye'nin böylesine büyük bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının önemine işaret ederek, yaklaşık 200 ülkeden temsilcinin Antalya'da bir araya gelmesinin ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ortak kararlar almasının son derece değerli olduğunu ifade etti.

KOBAL: GELECEK NESİLLERE BORCUMUZ VAR

Oyuncu Sinem Kobal ise Türkiye'nin dünya liderlerini iklim değişikliği gibi önemli bir mesele etrafında buluşturmasından gurur duyduğunu söyledi. COP31'in gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kobal, "Gelecek nesiller için bu dünya bize emanet. Daha doğmamış çocuklara, gelecek nesillere bir borcumuz var. Onlara bu haliyle, hatta bundan daha iyi haliyle temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda hepimize görev düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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