Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede feci bir kaza meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya karışan otomobilin kağıt gibi ezildiği görülürken kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Korkunç Kaza: 4 Ölü - Son Dakika
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