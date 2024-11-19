Çubuk'ta atlı okçuluk yarışması düzenlendi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde atlı okçuluk yarışması yapıldı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dallı Federasyonu tarafından, Sünlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye genelinden 44 atlı sporcu katıldı.

Çubuk'ta ilk defa yapılan ve İstanbul, Adana, Konya gibi illerden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışma, kortej yürüyüşü ve sporcuların gruplar halinde yarışma alanına gelerek, ok fırlatmalarıyla devam etti.

Yarışmada sporcular dört farklı kategoride, iki farklı parkurda 20 hedefi vurmak için mücadele etti.

Ev sahipliği için Çubuk halkına teşekkür eden Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çakır, ilk kez yapılmasına rağmen yarışmaya ilginin ve katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Hedeflerinin geleneksel ata sporlarını yaşatmak olduğunu ifade eden Çakır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı bir yarışma düzenleriz." dedi.

Yarışmanın ilçede düzenlenmesine katkı veren iş insanlarından Haluk Türk de, ata sporu atlı okçuluğu çok sevdiğini belirterek, "Yarışmalarda 10 yaşında, 11 yaşında Türkiye şampiyonu olan çocuklarımız var. Biz burada ata sporumuz atçılık ve okçuluğu gençlerimize sevdirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bunu daha da geniş kapsamlı yapabilmek için şimdiden çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyda Topal tarafından verildi.

Programa, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Fatih Raşit Neşeli, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celaleddin Rumi Türkoğlu, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.