Çubuk'ta gezici KETEM tırı kanser taramasını randevusuz ve ücretsiz yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çubuk'ta gezici KETEM tırı kanser taramasını randevusuz ve ücretsiz yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün Çubuk'a gönderdiği KETEM tırı, ilçede ilk kez ücretsiz kanser taraması hizmeti sunuyor. Vatandaşlar hafta içi 09.00-16.00 arasında randevusuz başvurarak meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını yaptırabiliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla ücretsiz hizmet sunan gezici kanser tarama tırına, vatandaşlar randevusuz başvurabiliyor.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçeye gönderilen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tırı, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi yakınındaki İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önünde hizmet veriyor.

Hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında randevusuz hizmet sunan mobil sağlık aracında, meme ve rahim ağzı kanseri taramalarının yanı sıra kadın ve erkeklere yönelik kalın bağırsak kanseri taramaları da gerçekleştiriliyor.

Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Beril Nur Akar, AA muhabirine, vatandaşların kanser taramalarına erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tarama hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu belirten Akar, "Tırımızda 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testiyle rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arasındaki kadınlara ise 2 yılda bir mamografiyle meme kanseri taraması yapıyoruz. Ayrıca 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması için gaitada gizli kan testi uyguluyoruz." dedi.

Kalın bağırsak kanseri taraması için vatandaşlara numune alma kitleri verdiklerini anlatan Akar, testin evde nasıl uygulanacağını gösterdiklerini ve alınan örneklerin daha sonra sağlık kuruluşuna teslim edildiğini ifade etti.

Sonuçların aile hekimleri aracılığıyla takip edilebildiğini belirten Akar, gerekli durumlarda vatandaşlarla iletişime geçildiğini kaydetti.

Akar, "Vatandaşlarımız herhangi bir randevu almadan hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında tırımıza başvurabilir. Öğle arasında da hizmetimiz devam ediyor. Taramalarını yaptırmamış ve tarama zamanı gelmiş tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır"

Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Hasan Tandoğan da gezici kanser tarama tırının ilçede ilk kez hizmet vermeye başladığını belirtti.

Amaçlarının özellikle risk grubundaki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Tandoğan, "Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüze ait KETEM tırımızla kanser tarama hizmeti vermeye başladık. Özellikle kadınlarımızın bu hizmetten yararlanmasını istiyoruz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Belirli bir süre ilçemizde kalacak olan aracımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sağlığınızı ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

Gezici kanser tarama tırının ilçede sınırlı süreyle hizmet vereceği, tarama yaptırmak isteyen vatandaşların Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Kalın Bağırsak KanseriAnkaraSağlıkGüncelÇubukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:27
Altın yatırımcısı umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısı umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:37:53. #7.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta gezici KETEM tırı kanser taramasını randevusuz ve ücretsiz yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android