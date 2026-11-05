Çubuk'ta gezici KETEM tırı kanser taramasını randevusuz ve ücretsiz yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla ücretsiz hizmet sunan gezici kanser tarama tırına, vatandaşlar randevusuz başvurabiliyor.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçeye gönderilen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tırı, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi yakınındaki İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önünde hizmet veriyor.

Hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında randevusuz hizmet sunan mobil sağlık aracında, meme ve rahim ağzı kanseri taramalarının yanı sıra kadın ve erkeklere yönelik kalın bağırsak kanseri taramaları da gerçekleştiriliyor.

Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Beril Nur Akar, AA muhabirine, vatandaşların kanser taramalarına erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tarama hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu belirten Akar, "Tırımızda 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testiyle rahim ağzı kanseri taraması, 40-69 yaş arasındaki kadınlara ise 2 yılda bir mamografiyle meme kanseri taraması yapıyoruz. Ayrıca 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taraması için gaitada gizli kan testi uyguluyoruz." dedi.

Kalın bağırsak kanseri taraması için vatandaşlara numune alma kitleri verdiklerini anlatan Akar, testin evde nasıl uygulanacağını gösterdiklerini ve alınan örneklerin daha sonra sağlık kuruluşuna teslim edildiğini ifade etti.

Sonuçların aile hekimleri aracılığıyla takip edilebildiğini belirten Akar, gerekli durumlarda vatandaşlarla iletişime geçildiğini kaydetti.

Akar, "Vatandaşlarımız herhangi bir randevu almadan hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında tırımıza başvurabilir. Öğle arasında da hizmetimiz devam ediyor. Taramalarını yaptırmamış ve tarama zamanı gelmiş tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır"

Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Hasan Tandoğan da gezici kanser tarama tırının ilçede ilk kez hizmet vermeye başladığını belirtti.

Amaçlarının özellikle risk grubundaki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak olduğunu dile getiren Tandoğan, "Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüze ait KETEM tırımızla kanser tarama hizmeti vermeye başladık. Özellikle kadınlarımızın bu hizmetten yararlanmasını istiyoruz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Belirli bir süre ilçemizde kalacak olan aracımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sağlığınızı ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

Gezici kanser tarama tırının ilçede sınırlı süreyle hizmet vereceği, tarama yaptırmak isteyen vatandaşların Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi.