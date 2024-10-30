Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Hırsızlığın adı yerleşimcilik olmuş. Bunu kabul ettiremediğimiz zaman başka şeyleri konuşmanın hiçbir anlamı yok.

30.10.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Hırsızlığın adı yerleşimcilik olmuş. Bunu kabul ettiremediğimiz zaman başka şeyleri konuşmanın hiçbir anlamı yok. Karşımızdaki muhatap, yanlış yaptığını, ahlak dışı davrandığını kabul etmedikten sonra o bunu yapmaya devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen "The Lies of Israel ( İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"ne katılan Kılıç, programı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine teşekkür etti.

Altun'un, Filistin ve Gazze konusunda gerçeklerin dile getirilmesi için çok emek verdiğini ve bu konuda ısrarcı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Doğru bildiğinizi, inandığınızı ısrarlı bir şekilde dile getirmezseniz, paylaşmazsanız bir sonuca varamazsınız. Onun için değerli dostuma bu konudaki ısrarı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç, dünyanın çok ilginç bir dönemden geçtiğini, gündemin yönetildiğini, algı oluşturulduğunu, gerçeğin ne olduğunun bir öneminin olmadığını, ilk ne görülürse ve duyulursa ona itibar edildiğini söyledi.

Oyuncu Denzel Washington'ın sosyal medyada yer alan bir videoda dile getirdiği, "Artık gerçeğin peşinde değiliz. İlk kim söyledi, onun peşindeyiz" sözüne atıfta bulunan Kılıç, çok önemli bir tespitle karşı karşıya olduklarını, doğru veya yanlışın bir öneminin kalmadığını gördüklerini anlattı.

"Gaddarlık, kural tanımamazlık, insanlık dışı muamele..."

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma dikkati çeken Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail hükümeti ve onun temsilcilerinin ortaya koymuş olduğu gaddarlık, kural tanımamazlık, insanlık dışı muamele... Buna ne demek isterseniz deyin, uluslararası kuralların, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi'nin ihlali... Dini kitaplarının emrettiğinin hilafına hareket... Büyük bir düşüncenin, dini ideolojinin, emrin peşinde koştuklarını iddia ediyorlar ama peşinde olduklarını iddia ettikleri dinin birinci emri 'öldürmeyeceksin'... Nasıl bir şey bu? Bunlar yeni değil. İletişimden, yayılımın hızlı olmasından dolayı çok hızlı gidiyor. Bu iş 1948'de başladı. Daha önceden başlayan bir süreç. Hırsızlığın adı yerleşimcilik olmuş. Bunu kabul ettiremediğimiz zaman başka şeyleri konuşmanın hiçbir anlamı yok. Karşımızdaki muhatap, yanlış yaptığını, ahlak dışı davrandığını kabul etmedikten sonra o bunu yapmaya devam edecek."

Akif Çağatay Kılıç, İsrail'in yanında yer alanların da tarihi birtakım olaylardan dolayı seslerini çıkaramadıklarını ifade etti.

"Cumhurbaşkanımızın söylemlerinde bir değişiklik yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 yıldır ısrarlı bir duruş sergileyerek, İsrail'in yalanlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünün altını çizen Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazen Sayın Cumhurbaşkanımızı, 'Şu tarihte şu kuruluşun ödülünü aldınız, şu ülkenin liderleriyle görüştünüz' diye eleştiriyorlar. Peki, şunu hiç kimse düşünmüyor mu? Bir şeyi değiştirmek, bir konuya nüfuz etmek, bir yanlışı ortaya koymak, bir karşı duruşu anlatmak için yapılan bu iletişimi niye eleştiriyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok toplantısında bulundum. Söylemlerinde bir değişiklik yok. Muhatabının yüzüne her zaman hatasını, çözümünün de ne olduğu yönündeki düşüncesini hep açık yüreklilikle dile getirmiştir. O tarz toplantılarda içeride farklı konuşup, dışarıda farklı konuşanlar Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar."

"Kelimeleri kullanmaktan korkmamak önemli"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, artık neyin gerçek olduğunu derin araştırmayla bulabildikleri bir medya ortamı ile karşı karşıya olduklarını aktardı.

Medyada görev alan tüm yöneticiler ve karar vericilerin bu medya algısından sorumlu olduklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Gerçek olmayan bir şey yalandır. Düpedüz yalan olan bir şeyi değiştiriyorlar. İletişim Başkanlığı, 'İsrail'in dezenformasyonları' dememiş, 'İsrail'in yalanları' diyor. Kelimeleri kullanmaktan korkmamak önemli. Yapmamız gereken, ısrarlı bir şekilde yanlış olanları ortaya koymak ve yanlışta ısrar edenlerin hesap vermesini sağlamak. İsrail'de yaşayan insanların içerisinde bugün yaşananları kabul etmeyenler mutlaka vardır. İnsan olanın kabul etmesi zaten mümkün değil. Onlarla da beraber çalışmak lazım. Şunu da unutmamak gerekiyor. Beraber yaşayacaksak, ben onları kabul ediyorsam, onlar da beni kabul edecek, değiştirmeye çalışmayacak."

İnsanların birbirine karşı sevgi duygusunu öne çıkarması, nefretle hareket etmemesi gerektiğini belirten Kılıç, "Daha güzel ve huzurlu bir dünya için hep beraber çalışacağız. Yalan nerede varsa onu da açığa çıkaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Akif Çağatay Kılıç, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, 'The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:17:52. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.