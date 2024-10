Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni\'nde konuştu: (1)

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir, medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltir, merhametle muamele ettiğimiz ölçüde insanımızla devletimiz arasındaki bağı sağlamlaştırırız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik etti. 14'ü kadın 97 genç kaymakam adayının görev yerlerinin belirleneceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'deki 81 vilayete bağlı 922 ilçenin tamamının değerli, önemli, birinci sınıf hizmeti almaya layık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görev yapacağınız ilçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük, gelişmiş veya geri kalmış ayrımına gitmemenizi hassaten rica ediyorum. Ayrıca hangi kökene, meşrebe, kimliğe, inanca, görüşe mensup olursa olsun milletimizin her bir ferdi, devletimizin eşit vatandaşıdır. Asırlardır kimliğine bakmadan zalimlerin karşısında, mazlumların yanında durmuş hamiyetperver bir milletin mensupları olarak, ülkemize sığınan biçarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek de vazifemizdir." diye konuştu.

Erdoğan, düşene vurmanın, ezilene zulmetmenin, mağdurların feryadına kulak tıkamanın Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine asla yakışmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şahsımı temsilen ilçelerimizde görev yapan siz kaymakamlarımızdan, bu noktada özellikle hassasiyet ve özveri bekliyorum. Eğitim hayatınız süresince şu gerçeğe bizzat şahit oldunuz; devletimiz, unvanınıza uygun vasıflarla mücehhez olmanız için her türlü gayreti göstermiştir.

Yurt dışı stajıyla birlikte toplam 42 ay süren yoğun, kapsamlı ve çok boyutlu bir eğitim programını bugün alnınızın akıyla tamamladınız. Bu zaman zarfında tecrübe paylaşımından çalışma ziyaretlerine, mevzuat bilgisinden inceleme gezilerine, iletişimden protokol kurallarına varıncaya kadar görevinizi icra ederken ihtiyaç duyacağınız her konuda en üst düzeyde eğitim aldınız. Çünkü vatandaşa layıkıyla hizmet etmek, onların dertlerine derman olmak, şehirlerimizin kalkınmasına destek vermek, bir mülki idare amiri için büyük bir misyondur, manevi mesuliyeti fevkalade ağır bir görevdir."

"Her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmek en büyük sorumluluğunuzdur"

Devleti, millet için hizmet üreten bir sisteme kavuşturmanın yolunun, milletin derdiyle dertlenmekten, milletin gönlüne girmekten geçtiğinin altını çizen Erdoğan, koltuğa oturmanın, resmi plakalı araçlara binmenin bir yöneticiyi, bir mülki idare amirini, saygıdeğer bir devlet adamı yapmayacağını söyledi.

Erdoğan, milletin adamı olunmadan, milletin gönlüne girilmeden, milletin takdirini, teveccühünü, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmayacağını dile getirdi.

İlçelerinde cumhurbaşkanını ve devleti temsil eden kaymakamların devletin millete uzanan eli, duyan kulağı, gören gözü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmek en büyük sorumluluğunuzdur. Bu bakımdan ilçe sınırları içindeki her türlü işten, çalışmadan, hizmetten, eksikten, sorundan ve elbette başarıdan sorumlu olan kaymakamlarımız, görevlerini ne kadar etkin icra ederse, devletimiz de o derece güçlüdür. Sizlerden bu misyonun hakkını vermenizi, görev yapacağınız her yerde millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum. Her birinize görev bölgelerinizde ve meslek hayatınız boyunca Mevla'dan üstün başarılar diliyorum."

Erdoğan, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ile birlikte ülkeye ve millete hizmet yolunda toprağa düşen tüm idarecileri, tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki her bir genç kardeşimin de gerektiğinde vatanı, milleti, devleti, bayrağı ve bağımsızlığımızın timsali olan ezanı uğruna aynı fedakarlıkta bulunacak iradeye ve adanmışlığa sahip olduğunu görüyorum. İnşallah her biriniz meslek büyüklerinizin açtığı yolda sabırla ilerleyecek, adınızı görev yaptığınız her yerde milletimizin kalbine yazdıracaksınız. Bundan en küçük bir şüphe duymuyor, bizleri mahcup etmeyeceğinize, ailelerinize ve sizleri yetiştiren hocalarınıza mahcup olmayacağınıza tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

"Millet olarak tarih boyunca nice büyük devletler kurduk"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, millet olarak tarih boyunca nice büyük devletler kurduk. Asya bozkırlarından Afrika'nın kızgın çöllerine Akdeniz'in bir ucundan Hint Okyanusu'na kadar milyonlarca kilometrekarelik alanı atlarımızın nal sesleriyle inlettik.

Sınırları bir dönem Afrika'dan Avrupa'nın ve Asya'nın ücra köşelerine uzanan devletlerimizde, himayemiz altında yaşayan farklı inançlardan milyonlarca insanı barış, huzur ve esenlik içinde yönettik. Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. Bunlardan ilki mülkün temeli olan adalet, diğeri de merhametti. Aynı durum bugün de geçerlidir.

Türkiye bir hukuk devletidir, medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltir, merhametle muamele ettiğimiz ölçüde insanımızla devletimiz arasındaki bağı sağlamlaştırırız. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa, o zaman da kamu olarak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı olmaz. Biz, her iki tecrübeyi de yakın tarihinde yaşamış bir ülkeyiz."

(Sürecek)