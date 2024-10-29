Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'ndaki konuşmasında, Milli Mücadele'de asker sayısı, ekonomik güç, silah, teçhizat, ulaşım ve istihbarat imkanları bakımından üstün tarafın işgalciler olmasına rağmen, Allah'ın nusret ve inayetiyle zafer kazananın Tükler olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Çünkü 'Kuva-yı Milliye'yi amil, İrade-i Milliye'yi hakim kılmak' hedefiyle el ele verdik, kenetlendik, yekvücut olduk. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' emri gereğince, Milli Mücadele'de hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi olduğunu sormadı. Ülkenin dört bir yanındaki illerimizin temsilcileri Ankara'da buluşup Büyük Millet Meclisi'nde omuz omuza verdi, birlik oldu." diye konuştu.

Sakarya'da, Dumlupınar'da, Maraş'ın, Urfa'nın, Antep'in, İzmir'in işgalden kurtuluşunda hep bu ruhla düşmanın mağlup edildiğini söyleyen Erdoğan, Milli Mücadele dönemine ait bir hatırayı paylaşarak, şöyle devam etti:

"Yunan işgal kuvvetlerinin ilerleyişinden dolayı ordumuzun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi gündeme gelmişti. Birçok kişide endişelere sebep olan bu fikri tartışmak üzere Meclis gizli oturumla toplandı. Fevzi Paşa, ordunun rahatça manevra yapmasını sağlamak için Meclis'in Kayseri'ye taşınmasını teklif ediyordu. Meclis açıldığından beri hiç söz alıp konuşmamış, yemin merasiminden başka kürsüye çıkmamış olan Dersim Mebusu Diyap Ağa elini kaldırdı. Oturum başkanının davetiyle kürsüye gelen Diyap Ağa, Meclisi süzdü ve 'Lafım kısadır' dedi. 'Biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa kavga ederek ölmeye mi?' Meclis alkıştan yıkılırken, tartışma o cümleyle hitama erdi. İşte böyle çelikten bir iradeyle kazandığımız Milli Mücadele'nin dünyada pek çok toplumun istiklal umudunu da yeşertmiştir."

"Tarihi bir duruş sergiliyoruz"

Erdoğan, Cumhuriyet'i kurarak çıkılan yeni yolun, zaman içinde mazlum milletlerin bağımsızlıklarını kazanmalarına giden kapıları açtığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün de bir asır önce Meclis kürsüsünde yaşanan iklimi yeniden hissediyor, aynı şeye inanıyor, aynı şeyi söylüyoruz. Yine bir asır önce olduğu gibi, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin umudunu yaşatacak, azmini bileyecek, inancını kökleştirecek tarihi bir duruş sergiliyoruz. Şunun bilinmesini isterim, hiçbir zorluk bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Milletçe ve devletçe, dünyada ve bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, geri adım atmayacak, karanlık senaryolara teslim olmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz.

Tam tersine, onurlu ve dirayetli duruşumuzdan taviz vermeden, kendimize yakışır şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle yetinmeyecek, bölgemizin ve dünyanın huzuru, mazlumların felahı için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz."

Erdoğan, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünde bu ahde 85 milyon vatandaşın her birinin canı gönülden katıldığına inandığını dile getirdi.

Köken, inanç, mezhep, meşrep, siyasi ve ideolojik farklılık ayrıt etmeksizin, yüreği bu ülke ve bu millet sevgisiyle çarpan herkese, tüm vatandaşlara samimiyetle seslendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Gelin, son iki asırdır dünyada yaşanan büyük dönüşümleri kaçırmamıza yol açan farklılıklarımızı, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının harcı, tuğlası, demiri haline getirelim. Gelin, Hünkar Hacı Bektaş'tan aldığımız ilhamla bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Gelin, ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim, güçlendirelim. Bu hasbi çağrımıza kulak verecek, gönül açacak, yoldaşlık edecek herkes, tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri muhakkak alacaktır. Vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızı şanla, şerefle taçlandıracak yeni başarıları hayata geçirene kadar bize durmak, duraksamak yoktur. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü bir kez daha kutlu olsun. Yurt içinde ve dışında bulunan vatandaşlarımızla birlikte, kendilerini bizden ayrı görmeyen, kardeş ve soydaş bütün halkların da Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelesinin tüm önderlerini, emektarlarını saygıyla yad eden Erdoğan, bin yıldır bu toprakların vatan olması için, canlarını vermek dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına saat 19.23'te başladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti, Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı için hazırlanan video gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına saat 19.23'te başladı.

Erdoğan, konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı. Buna göre, Bilim Kültür alanında Gönül Tekin, Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, sinema alanında Göksel Arsoy, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar büyük ödüle layık görüldü, Vefa ödülünün sahibi ise Halit Refiğ oldu.

Konuşmaların ardından, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Devlet Çoksesli Korosu, şarkı ve türkülerden oluşan bir seçki sundu. Konserde, müzisyen Ömer Faruk Tekbilek de ney solisti olarak sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, bayrak kırmızısı elbisesinin yakasında ay yıldızlı rozet taşıdığı görüldü.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti genel başkanları, yüksek yargı organlarının başkanları, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

(Bitti)