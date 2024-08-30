Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul etti. Devlet erkanı, önce Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ardından Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen törende, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yüksek yargı organlarının temsilcileri, bakanlar, MHP Genel Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer yetkililer Erdoğan'a bayram tebriklerini iletti.

30.08.2024 12:39  Güncelleme: 12:57
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul etti.

Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek yargı organlarının temsilcileri, Bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kademe komutası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçileri Erdoğan'a bayram tebriklerini sundular.

Kaynak: ANKA

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