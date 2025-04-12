Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Liderlerle Görüşmelerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Liderlerle Görüşmelerini Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Türkiye’de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Mohammad Mustafa'yla bir araya geldi.

12.04.2025 17:17
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(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Mohammad Mustafa'yla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi paylaştı.

Erdoğan, Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile de görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sierra Leone ile savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile "Kazan-Kazan" anlayışı ile iş birliğini sürdürdüğünü ve bunun devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasındaki iş birliğinin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduğunu, çatışmaların sona ermesi sonrası da Sudan'ın yeniden inşası ve normalleşmesi için Türkiye'nin desteğini ortaya koyacağını, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Mohammad Mustafa'yı kabul eden Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Filistin ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin meselesinde tek çıkar yolun iki devletli çözüm olduğunu, Türkiye'nin hem Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail saldırılarını durdurmak hem de kalıcı barışı sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Gazze halkının yerinden edilmesini asla kabul etmeyeceğini, insani yardımlarla Gazze'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Liderlerle Görüşmelerini Sürdürüyor - Son Dakika

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