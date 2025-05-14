Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı\'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge merkezleri inşa edeceğiz. Dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileriyle ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Tarım Orman Şurası kapanış programına katıldı.

Tarım politikalarının merkezinde üretimin en temel faktörünün su olduğunu belirten Erdoğan, suya günün rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurguladı.

Bu kapsamda 10 bin 663 tesisi hizmete açtıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların 3 katı kadar baraj inşa ettik. Sulamaya açtığımız yaklaşık 24 milyon dekar alanla birlikte sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Bu yıl içinde 132 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 321 tesisi milletimizin hizmetine sunacağız. Öte yandan ormancılıkta da 23 yılda tarihi nitelikte başarılara imza attık. Bugüne kadar 7,5 milyardan fazla fidan diktik. En çok ağaçlandırma yapan ülke sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz. Yaz aylarında hepimizin yüreklerini sızlatan orman yangınlarına karşı hem insan hem makine hem de teknoloji gücümüzü çok önemli ölçüde artırdık. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanlarımızı hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Tarım, orman, su ve hayvancılık alanındaki karnemizin Allah'a hamdolsun başarılarla dolu olduğunu görüyoruz. Bu başarılarda çok büyük payı olan çiftçi ve üreticilerimizin tamamına milletim adına teşekkür ediyor, Rabb'im emeklerini zayi etmesin diyorum."

"Tarımsal diplomasi platformları kuracağız"

Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası'nda geniş bir katılımla, gelecek için son derece önemli 86 kararın alındığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Tüm kararlar, hedefler ve stratejiler Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ayrıca yayınlanacak. Şura'da alınan kararların bir bölümünü sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim. Tarımsal üretim planlamasında bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretimi için stratejik ürün listemizi genişleterek uygulayacağız. Salgın ve afet deneyimlerinden yola çıkarak yerli üretimle kritik ürün tedarikini güvence altına alacak acil durum planları hazırlayacağız. Küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35 seviyelerine çıkarmak için yeni destek ve programları hayata geçireceğiz. Ülke sularımız dışındaki balıkçılık faaliyetlerini destekleyecek ve güçlendireceğiz. İklim değişikliği etkilerine dayanıklı yeni bitki çeşitleri ve hayvan ırklarının geliştirilmesini ve kullanımını sağlayacağız. Tek sağlık yaklaşımı çerçevesinde gıdalardaki antibiyotik ve pestisit kalıntısının önlenmesi için etkin bir mücadele yürüteceğiz."

Gıda kaybı ve israfının önlenmesi amacıyla tarımsal örgütler ile kurumlar arası işbirliğini artıracaklarını dile getiren Erdoğan, " Türkiye'nin liderliğinde ülkemiz merkezli bölgesel ve uluslararası tarımsal diplomasi platformları kuracağız. Yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge merkezleri inşa edeceğiz. Dijital tarım, yapay zeka ve ileri tarım teknolojileriyle ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitüsünü hayata geçireceğiz." dedi.

"Yangın riski belirleme ve erken uyarı sistemlerini devreye alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal sanayide ürün bazlı kümelenme modeline geçmeyi planladıklarını, organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracaklarını ve bu bölgelerin lojistik merkezlerle entegrasyonunu sağlayacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Genetik kaynaklarımızı koruyacak, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak ve envanterini geliştireceğiz. Ormanlarımızı iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek için yangın riski belirleme ve erken uyarı sistemlerini devreye alacağız. Orman ürünleri sektöründe sürdürülebilir hammadde tedariki ve stratejik ürün geliştirmeye odaklı yol haritası oluşturacağız. Sadece bunlarla yetinmiyoruz, 2030'a kadar içme suyu şebekelerindeki kayıpları yüzde 32'den yüzde 25'e indirmeyi hedefliyoruz. Peyzaj alanlarında daha az tüketen kuraklığa dayanıklı bitki türlerinin kullanımını yaygınlaştıracak kurakçıl peyzaj alanlarını artıracağız. Açık kanal sulama sistemlerini, kapalı basınçlı sistemlere dönüştürecek sulama randımanını 2030'a kadar yüzde 52'den yüzde 60'a çıkaracağız. Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kuracak, dijital kuraklık izleme sistemini geliştireceğiz. Tarım sigortası sisteminde uydu teknolojileri ve yapay zekanın yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Tarımsal gözlem uydu ağını hayata geçirecek tarımsal üretime yönelik yapay zeka destekli tahmin ve izleme sistemlerini kullanıma sunacağız. Tarım ürünlerimizin marka değerini güçlendirecek, sertifikalı ürünleri artıracak, ihracatçılarımızın yurt dışı örgütlenmelerini destekleyeceğiz. Hep beraber ele vererek bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Tarım Orman Şurası'nın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Notlar

Erdoğan'a konuşmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından üzerinde En'am Suresi'nin 99. ayetinin yazılı olduğu bir tablo takdim edildi.

Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Tarım ve Orman Bakanları Mehdi Eker, Vahit Kirişçi ve Bekir Pakdemirli ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

(Bitti)