Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var - Son Dakika
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Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Erdoğan, İsrail\'i destekleyen Almanya\'yı uyardı: Avrupa\'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
20.06.2025 12:34  Güncelleme: 12:59
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İsrail-İran savaşı 8. gününde sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Merz ile telefonda görüştü. Saldırıların neticelerinin Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirten Erdoğan, "Bölge güvenliğinin tehdidi üst seviyeye çıktı" dedi. İsrail'i her fırsatta destekleyen Merz, "Bu hepimiz için yaptığı pis bir iş" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

"ÇATIŞMANIN SONA ERMESİ İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

İsrail saldırıları ile tetiklenen şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

"BU İSRAİL'İN HEPİMİZİN İÇİN YAPTIĞI PİS İŞ"

Öte yandan; Alman Başbakan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı pis iştir. Bizler de bu rejimin mağduruyuz. Bu mollalar rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

ASKERİ MALZEME YÜKLÜ 14 UÇAK İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada ise ABD ile Almanya'dan orduyu desteklemek için ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu. Sevkiyatın, ordunun 'operasyonel hazırlığını' desteklemeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu aktarıldı.

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SAVAŞTA 8. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. Çatışmalar 8. gününde sürüyor.

Almanya, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Sk 06:
    ne boş adamsın Almanya desteğini açıkladı İsrail'e ancak konuşuyor ülke memleket yararına hiçbir şey yok 123 68 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    ALMANYA TURKİYE YE 3_5 KURUŞ VERİP SUÇ İŞLEMİŞ SURİYE'LERİ TÜRKİYE'YE POSTALAYAN ÜLKEDİR Bİ DEDİĞİN Bİ DEDİĞİNİ TUTMUYOR BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ EŞ BAŞKANI 4 2
  • Deniz Kisa:
    Ortadogunun buyuk lideri degilmiydiniz 100 38 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Almanya yıda yabudilee yönetiyor. iti ite şikayet etmek bu olsa gerek. 128 6 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    korkmayin kardeslerim bizlere olum hediyedir . savas cikarsa ciksin diger kardeslerimiz rahatsizken bizlere rahat durmak yakismaz . 50 70 Yanıtla
    Ömer Özen:
    gazman ilk tüyen sen olursun 5 3
    mustafa kemal ünal:
    Türkten başka kardeş tanımayız biz 3 5
    Byaydin Yeniden:
    tamam önce önden sen git... 3 3
  • Deniz Kisa:
    Birgun de Allah rizasi icin ortadogunun terorist gruplarina sedlen kina 32 35 Yanıtla
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