Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Son dönemde ülkelerimiz arasında gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler bu durumun açık tezahürüdür. Bu ilişkilerin lokomotifi, beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkeler arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü kutladıklarını dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in de nisan ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bugün de Sayın Şansölye'yi ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. NATO müttefikimiz Almanya ile iki büyük devlet arasında olabilecek her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. Son dönemde ülkelerimiz arasında gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler bu durumun açık tezahürüdür. Bu ilişkilerin lokomotifi, beşeri bağlarımız ve ortak menfaatlerimizdir." diye konuştu.

Erdoğan, Almanya'da nüfusu 3,5 milyonu geçen Türk toplumunun yaşadığını, her yıl Türkiye'yi 6 milyonu aşkın Alman turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Bu sayıların artmasını temenni eden Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizi bu zengin gündem üzerine inşa ettik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele aldık. İkili ticaretimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ise 60 milyar dolara ulaşmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için gayretlerimizi artırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Scholz ile üzerinde durdukları önemli konu başlıklarından birinin savunma sanayi alanındaki işbirliği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşıladığımı bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Görüşmelerimizin gündeminde Almanya'daki Türk toplumu da tabiatıyla yer aldı. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk. Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemine ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık."

Bu alanda somut adım atılmasına dair beklentiyi Şansölye Scholz ile paylaştığını dile getiren Erdoğan, bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) içindeki anahtar rolünden hareketle birlikle ilişkilere dair görüş ve beklentileri Scholz'a aktardığını dile getirdi.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların herkesin menfaatine olduğunu görüşmede vurguladığını aktaran Erdoğan, " İsrail'in, Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırılar ele aldığımız bir diğer önemli başlıktı. Bölgede yaşanan insanlık dramı maalesef devam ediyor. Daha önce de defalarca ifade ettiğim üzere acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart." dedi.

"Siyasi aktörlerin İsrail'in saldırgan politikalarına 'dur' demesini bekliyoruz"

Erdoğan, Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgenin ve ötesinin huzur bulmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Bölgede 50 bini aşkın insanın öldürüldüğüne işaret eden Erdoğan, "Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını, İsrail'in saldırgan politikalarına 'dur' demesini bekliyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz ile heyetine teşekkür eden Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

(Sürecek)