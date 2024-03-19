Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutköy\'den İstanbul Havalimanı\'na 8 dakikada gidilebilecek.

Eyüpsultan'da Ramazan Ayı Dolu Dolu Geçiyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayı Eyüpsultan'da birbirinden önemli etkinlikler ve programlarla dolu dolu geçiyor. İftar programları, söyleşiler, konserler ve çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yanında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarı da vatandaşların uğrak noktası oluyor. 60'ın üzerinde seçkin yayınevinin stant açtığı fuara her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösteriyor.