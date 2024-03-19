Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy- Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek"
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. Mart ayında aranan 101 kişi ise yakalanarak adalete teslim edildi. Tutuklanan şüphelilerden 32'si adliyeye sevk edilirken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ve jandarma teşkilatı başarılı çalışmaları için teşekkür edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkenin demokrasi standardını yükselttiklerini ifade ederek, reformlar gerçekleştirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Tunç, yerel yönetimler ve hükümetler arasındaki uyumun önemine dikkat çekti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet götüren anlayışa sahip olduğunu vurguladı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti. Başkan Tekin, öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve sorularını yanıtladı.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların; eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşamalarını sağlıyor. Çocuk etkinlik alanında ücretsiz olarak düzenlenen programlarda çocuklar çeşitli oyun aletleri, animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurunda Ramazan ayı boyunca eğlenceli vakit geçirebiliyorlar.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-14' operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda 50 şüpheli gözaltına alındı ve 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de yaptığı konuşmada, 1 Nisan'dan bir gün önce yapılacak olan yerel seçimlerde halkın sesini duyurması gerektiğini belirterek, 'Artık emeklinin, emekçinin, hayvancılıkla uğraşanın, esnafın sesini duyun yoksa biz yokuz' dedi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmada, makro dedektör, kazma, keser, çap, kürek ve levye ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 59 farklı suçtan aranan 92 şüpheli yakalandı. Yakalananların 36'sı hükümlü, 56'sı ise ifadeye yönelik aranıyordu.
On bir ayın sultanı Ramazan ayı Eyüpsultan'da birbirinden önemli etkinlikler ve programlarla dolu dolu geçiyor. İftar programları, söyleşiler, konserler ve çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yanında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarı da vatandaşların uğrak noktası oluyor. 60'ın üzerinde seçkin yayınevinin stant açtığı fuara her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösteriyor.
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