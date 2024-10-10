Erdoğan Arnavutluk'ta Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Erdoğan Arnavutluk'ta Resmi Temaslarda Bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı olan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavut yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüşmelerde bulunmak için Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve birçok bakan da eşlik ediyor.

10.10.2024 13:33
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı kapsamında Arnavutluk'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arnavutluk temaslarında eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik edecek.

Erdoğan Arnavutluk\'ta Resmi Temaslarda Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan Arnavutluk'ta Resmi Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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