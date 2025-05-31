Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz -1

Gençlik STK'ları Platformu'nun bugün 4'üncüsünü düzenlediği Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz, büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz, uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızıl Elmamız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye'yi, yani en büyük eserimizi, inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nca düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nin 4'üncüsü bugün 'Geleceğimiz Türkiye' temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

'SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ BİRLİKTE YAŞADIK'

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Platformun, gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletimizin aile politikalarına ilişkin görüşlerini araştırması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Keza farklı kategorilerde az önce ödüllerini takdim ettiğimiz kardeşlerimizi gönülden kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce, 3'üncü Türkiye Gençlik Zirvesi'nde bir araya gelmiş, ahdimizi ve kavlimizi yenilemiştik. O zirvede ayrıca gençlerimize verdiğimiz önemi, sizlere duyduğumuz güvenin hasbi ve kararlı bir şekilde ifade etmiştik. Güvenimizi boşa çıkarmadığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Ahde vefanız için, azminiz için, bilginizle, ufkunuzla, ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nda iş birliği, hedef birliği ve gönül birliği yapan kuruluşlarımızın varlığı bizlere daima güç veriyor. Nice zorluğu, badirenin, ihanetin üstesinden beraber geldik. Türkiye'ye, tarihi seçim başarılarını, dış politikadan hak ve özgürlüklere, birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki değişimleri birlikte yaşadık. Böylesine güçlü, kararlı, ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE SİZLERLE BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu asla unutmamanızı, burada özellikle sizlerden rica ediyorum. Biz, büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz, uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızıl Elmamız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye'yi her alanda çok daha ileri noktalara, parmakla gösterilen seviyelere inşallah getireceğiz. Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı, müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye'yi, yani en büyük eserimizi, inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'GELECEK TASAVVURUMUZ BU SALONDA VÜCUT BULAN RUHTA YENİDEN DİRİLİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, istiklal ve istikbal ruhuyla süsleyeceğiz. Atalar yurdu, şehitler emaneti, gaziler diyarı bu aziz vatanı omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte ihya edeceğiz. Ne diyor şair. 'Yiğidim, kendin ol. Yaşayan bir kutlu dava sende. Kalbinin burcunda nazlı bir bayrak, Kanına işlemiş sevda var sende. Duruşun, bakışın has; Ahlakın, iraden, cesaretinle; Vicdanın, şefkatin, merhametinle Bizi millet yapan maya var sende. Tarihler yaz, seni tarih söylesin, Nice asırlara nakşolsun sesin. Sen ki tek başına bir Türkiye'sin, Dünyada sen varsın, dünya var sende.' Evet, tıpkı bu mısralarda olduğu gibi, 'Sen ki tek başına bir Türkiye'sin' derken bunu sırf hamaset olsun diye söylemiyoruz. Çünkü medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor. Siz temsil ediyorsunuz. Milletimizin asaletini, göğüslerinde bir şeref madalyası olarak bu ülkenin özgüven sahibi gençleri taşıyor. Gelecek tasavvurumuz, bu salonda vücut bulan ruhta yeniden diriliyor. Osmangazi'nin rüyasını Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle buluşturan, kalbinde ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıran sizlersiniz" dedi.

'TEKNOFEST KUŞAĞI GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, başta bu salondaki genç kardeşlerim olmak üzere, ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Burada bir kez daha görüyorum ki Teknofest kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz, savunma sanayinde adeta destan yazıyor. Gencecik zihinlerimiz, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyor, bu ülkenin güçlü yarınlarını hazırlıyor. Milli sporcularımız, çok farklı branşlarda dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşımızı iftiharla okutuyor. Akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi bu gençliğin, Türkiye Yüzyılı'nın da mimarı, mihmandarı ve yol başçısı olacağına yürekten inanıyorum. Ülkemize ve milletimize yaptığınız ve yapacağınız katkılardan ötürü her birinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.