Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın özür dilemesi lazım

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'ye davet edilmediği iddialarına ilişkin; "Davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır şöyle:

"Ayder'i eski ihtişamına kavuşturduk"

"2017 yılındaki ziyaretimizde karşılaştığımız manzara bizleri çok üzmüştü. Çocukluğumuzun o temiz Ayder'i gitmiş, yerine derme çatma yapılarla, suları, doğası çöple kirlenmiş bir Ayder gelmişti. Vatandaşımızın, buraya gelen yerli yabancı misafirlerimizin şikayetlerini dinledik. Ayder'i doğal koruma projemizle şanına yakışır bir hale getireceğiz demiştik, hamdolsun sözümüzü tuttuk. Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi'ni tamamladık. Güncel rakamla 2 milyar 667 milyar lirayı bulan yatırımla Ayder'i eski ihtişamına güzelliğine kavuşturduk. Afetzede kardeşlerimize ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim ettik, sel felaketinin yaralarını sarma sözünü tutmanın bahtiyarlığını yaşadık.

" Türkiye'yi kışkırtanlar şimdi hakkımızı teslim ediyor"

Millet olarak her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna Karadeniz'den iki komşumuz. İki komşumuz arasındaki savaş maalesef 2,5 yıldır devam ediyor. Binlerce, onbinlerce insan öldü. Şehirler yıkıldı, çocuklar yetim kaldı. Batılı savaş baronları dışında bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında hakkaniyetli davranarak bu ateşin Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. Bizi eleştirenler, bize laf edenler, hatta Türkiye'yi kışkırtanlar şimdi hakkımızı teslim ediyorlar.

"İnsanlık adına biz utandık"

7 Ekim'den beri Türkiye, zulme karşı durarak insanlığın vicdanı oldu. Kimseden lafımızı esirgemeden kimin ne dediğine bakmadan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. İnsani yardımlarda Gazze'ye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte çok kötü sınav verdi. İsrail'in yanında yer aldılar. Önceki gün ABD Temsilciler Meclisi'ndeki rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Netenyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.

Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki, 'Hükümet Filistin Başkanı'nı Türkiye'ye davet etsin, parlamentoda konuştursun' Size davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Gazze'deki katliama ses çıkarmayanların aynısı başka ülkelerin başına geldiğinde tepki vereceğini kim iddia edebilir?

"Popülizm tuzağına düşmeden programımızı kararlılıkla uygulayacağız"

Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz Orta Vadeli Programın olumlu etkilerini görmeye başladık. Merkez Bankası rezervlerimiz görmediğimiz hızla artıyor. Risk primimiz 260 baz puanın altına düştü. Siyasi sebeplerle alındığımız gri listesinden çıktık. Derecelendirme kuruluşları hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Enflasyonun ateşi daha düşmeye başlayacak. 6 Şubat depremlerinin yaralarını son süratle sararken bütçe dengelerini iyileştiriyoruz. Mayıs ayı iş gücü verileri rekorlar kırdığımız 2023 senesi yıllık verilerinden daha iyi seviyelere geldi. İşsizlik yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İnşallah popülizm tuzağına düşmeden programımızı kararlılıkla uygulayacağız."