Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.
Dün gece Nurdağı ilçesinden herkesi üzüntüye boğan acı bir haber aldıklarını belirten Erdoğan, Gaziantep Havalimanına gitmek için havalanan bir helikopterin Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu, bir teknisyenin yaralandığını anımsattı.
Şehitler Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Erdoğan, tedavisi süren yaralı teknisyen için de acil şifa dileğinde bulundu.
Erdoğan, "Rabb'im askeri, polisi, jandarması, korucusuyla tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan saldırıdan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
Gaziantep Şehir Hastanesinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e ne yakışır? İşte böyle eserler yakışır." diye konuştu.
Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan şehir hastanesinin 265'i yoğun bakım ve 30'u diyaliz olmak üzere toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezleri yanında 4 bin 500 araçlık otoparkıyla hizmet vereceğini kaydeden Erdoğan, bugün hastaneye güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağını da resmen hizmete açacaklarını belirtti.
Gaziantep'in bölgenin çekim merkezi olacağını ifade eden Erdoğan, "Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz de ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip hastanemizde artık bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Hastanemizin resmi açılışıyla birlikte inşallah birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikleri tamamen giderilerek randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bu meseleyi çözeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu
"Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan cami ve külliyenin açılışını yaptıktan sonra İslahiye'ye gitmeyi planladıklarını ancak aşırı sis nedeniyle video konferansla bağlanarak, inşası tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimi törenini gerçekleştireceklerini bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 3 bin 903'ü Gaziantep'te olmak üzere 53 binin üzerindeki vatandaşı rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 şehrimizin 124 ilçesiyle 7 bin köy ve mahallesini vuran 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün Hatay'da, bugün Gaziantep'te, salı günü Kahramanmaraş'ta, çarşamba günü Şanlıurfa'da, perşembe günü Adıyaman'da, cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Rabim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten kazadan beladan muhafaza eylesin."
"Gaziantep bölgesel bir merkez haline geldi"
Ülkenin önde gelen sanayi, ticaret, tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan'ın, "31 Mart akşamına hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak inşallah Gaziantep'imizde el ele vererek, gönül gönüle vererek ve dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız?" sorularına alandakiler, hep bir ağızdan "Evet" karşılığını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hükümet hem belediyeler olarak yaptıkları yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, "Açılışını yaptığımız hastanemiz şehrin güney kesimindeki sağlık hizmetleri talebini karşılayacaktır. Maşallah, Gaziantep sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi." dedi.
Daha sonra alandakiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.
Erdoğan, konuşmasının sonunda Gaziantep Şehir Hastanesi ve açılışı yapılan diğer eserlerin yapımında emeği geçenleri tebrik etti.
Notlar
Gaziantep Şehir Hastanesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede görevli doktorlarla açılış kurdelesini keserken, "Gaziantep Şehir Hastanemizin şehrimize, tüm bölgeye, Rabb'imizin 'Ya Şafi' ismiyle şifa kaynağı olmasını Rabb'im bize göstersin." ifadesini kullandı.
Beraber kurdele kestiği doktora, "Nasıl hastane, güzel mi?" diye soran Erdoğan, "Harika" cevabını aldı.
Açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?