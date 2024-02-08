Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletine umut bağlayan kardeşlerimize bugüne kadar mahcup olmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da deprem konutları kura ve teslim programında; "Ne Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan kardeşlerimize ne Kastamonu, Bartın, Giresun sellerimizi yaşayan insanlarımıza ne Antalya, Muğla yangınlarını yaşayan vatandaşlarımıza hasılı en zor anında devletine umut bağlayan kardeşlerimizin hiçbirisine bugüne kadar mahcup olmadık. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'ndaki "Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni"ne katıldı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
"ŞANLIURFA'DA YAKLAŞIK 4 BİN KONUTUMUZUN YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR"
"6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar karşısında gereken tedbirleri alıyor, kördüğüm haline gelmeden sıkıntıların çözülmesini sağlıyoruz.
Bugünkü törenimizde Şanlıurfa'da bin 208'i il ve ilçe merkezlerinde 106'sı kırsalda olmak üzere toplam bin 314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz.
Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. İnşallah bunları da mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz.
"EN ZOR ANINDA DEVLETİNE UMUT BAĞLAYAN KARDEŞLERİMİZİN HİÇBİRİSİNE BUGÜNE KADAR MAHCUP OLMADIK"
Ne Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan kardeşlerimize ne Kastamonu, Bartın, Giresun sellerimizi yaşayan insanlarımıza ne Antalya, Muğla yangınlarını yaşayan vatandaşlarımıza hasılı en zor anında devletine umut bağlayan kardeşlerimizin hiçbirisine bugüne kadar mahcup olmadık. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Toplam 14 milyon insanımızı ve 11 şehrimizdeki 7 bin mahalle ve köyü etkileyen 6 Şubat depremleri şüphesiz son bir asırda maruz kaldığımız en büyük felakettir.
Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur. İlk günden itibaren bizim deprem bölgesiyle ilgili tavrımız hep böyle oldu. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızla ayağa kaldırmaya çalıştık. Siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Devletimizin imkanlarını harekete geçirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Sizler, Şanlıurfa'da nasıl büyük bir fedakarlıkla ve samimiyetle çalıştığımızı çok iyi biliyorsunuz. Diğer illerimizde yaşayan kardeşlerimiz de gayretlerimizin şahididir. Çünkü biz meseleye 'Nasıl siyasi kazanım elde ederiz' zihniyetiyle değil, 'Vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırız' anlayışıyla yaklaşıyoruz.
"SİYASİ SAHKEKARLIKLARLA BİZİM ÜZERİMİZDEN BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTMELERİNE ALET OLMAYACAĞIZ"
Sırf oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenleri, gecenin bir yarısında kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı atanları, ufukta seçim sandığını görünce deprem bölgesini hatırlayanları, yani deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri tarihe ve mahşeri vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle asla harcamayacağız. Bunların siyasi sahtekarlıklarla bizim üzerimizden kendi koltuk kavgalarını, beceriksizliklerini ve iş bilmezliklerini örtmelerine alet olmayacağız."
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