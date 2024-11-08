Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump\'tan eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz-1

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlediği 6'ncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Amerika'nın seçilmiş başkanı Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinde, hem kendisini tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ettik, hem de Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çektik. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde, eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören Medya'nın iletişim sponsorları arasında yer aldığı Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte, "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla Haliç Üniversitesi'nde düzenlediği 6'ıncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddete özellikle kadına ve çocuğa yönelik kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı ile yaklaştık. Bu doğrultuda şöyle kadın konukevi elektronik kelepçe gibi devrim niteliğinde uygulamaları hayata geçirin istihdam başta olmak üzere olumlu yansımalarını her alandan şahit olduk ve yolluyoruz kadınların işgücüne katılım oranlarında önemli ilerlemeler yaşandı 2002 yılında, işgücüne katılım oranı 2024 yılı ağustos ayı itibari ile yüzde 37,3'e çıktı kadın istihdam oranı yüzde 25, yüzde 33'e yükselt bu rakamları görmediğimizi herkesi ile söküyoruz amacımız 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40'ın da yüzde 36'nın üzerine çıkarmaktır" dedi.

'GAZZE'DE KADINLAR TAM ANLAMIYLA TARİH YAZIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapay zeka teknolojileri ve algoritmaları mağdurları arasında ilk sırada kadınlar yer almaktadır. Birçok farklı mecrada kadınlar, yapay zekanın bu çirkin yüzüne çok sık muhatap olmaktadır. Kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekadan istifa edebiliriz. Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Daha fazla mağduriyet oluşmadan, sorunlar kronik hale gelmeden bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğine inanıyoruz. Son 13 ayda gazzede katledilen 50 bini aşkın masumun 3'te 2'sini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Buna rağmen silahların gölgesi altında, yoklukta, yaşamaya, yaşatmaya, yuvasını korumaya, çocuklarını karınlarını doyurmaya çalışan kadınlar tam anlamıyla tarih yazıyor. Gazze'de bombaların, silahların altında çocuklarına, ailesine, yurtlarına, davasına kol kanat geren Gazze'nin Filistin'in yiğit kadınları, ümmetin iftihar anıtı olarak devleşiyor" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'TAN ESKİ YÖNETİMİN HATALI POLİTİKALARINI TERK ETMESİNİ BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk devletler Teşkilatı 11'inci Liderler Zirvesiyle Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 5'inci toplantısında da Gazze, gündemimizin ilk sırasındaydı. Çarşamba akşamı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deyken, Amerika'nın seçilmiş başkanı Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinde, hem kendisini tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ettik, hem de Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çektik. Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde, eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz. Sayın başkanın savaşları sonlandırma noktasında, elini taşın altına koyacağını yürekten inanıyor bunu da samimiyetle temenni ediyoruz. Daha fazla kan akmaması, özellikle kadın ve çocukların hayatına mal olan onların hayatını mahveden bu çatışma, savaş ve gerilimin sürmesi için biz de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" diye konuştu.