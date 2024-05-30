Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünün mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, bu yılki Efes-2024 Tatbikatı'na katılımın yoğunluğuna dikkati çekerek, "2 yıl önce gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37'ydi, tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İki safha halinde toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla 25 Nisan'dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı'nda hiçbir ülkenin hedef alınmadığına vurgu yaparak, "Tatbikatımız barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Tatbikatın birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum. Siber savunmada ve siber güvenlik başlıklarında farkındalığın gelişmesine katkı yapacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

"185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık"

Envantere yeni giren yerli ve milli sistemlerin de tatbikatta kullanıldığına dikkati çeken Erdoğan, bu kapsamda Efes-2024 Tatbikatı'nda 33 farklı silah, araç ve sistemin ilk kez denendiğini söyledi.

Erdoğan, tatbikata kamu kurumlarıyla beraber sivil sanayi kuruluşlarının da dahil edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz savunma sanayi dahil, ilişkilerini kazan kazan anlayışıyla geliştirmeye çalışan, bunun mücadelesini veren bir ülkeyiz. Savunma sanayi alanında sahip olduğumuz yetenekleri dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnuniyet duyduk. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Aynı zamanda 10 milyar 240 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladık. Bugün 50 ülke, Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanıyor. Efes-2024 Tatbikatı'nı savunma sanayindeki tecrübemizi dostlarımızla paylaşma anlayışımızın yeni bir sembolü, bir nişanesi olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikat programındaki savunma sanayisi ürünleri sergisinde yer alan silahlar, araçlar ve sistemlerin, Türkiye'nin ulaştığı noktayı ortaya koyduğunu vurguladı.

"Samimiyetle uzatılan eli asla havada bırakmadık"

Savaşın, Kutadgu Bilig'de, "bilgisiz ve kötülere, zalimlere, adaletsizlik yapan düşmanlara karşı, başvurulacak son çare" olarak tanımlandığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdülhak Molla ise aynı gerçeği asırlar sonra şöyle ifade ediyor, 'Bu mesel ile bulur cümle düvel, fevzü felah hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah'. Günümüz Türkçesi ile söyleyecek olursak, bütün devletler kurtuluş başarısını bu ibretlik sözde bulur. 'Şayet, barış istiyorsan savaşa hazır ol'. Türkiye olarak askeri imkan ve yeteneklerimizi güçlendirirken bu anlayışla hareket ediyoruz. Biz gerilimin ve kavganın değil; sulhun, barışın ve işbirliğinin tarafındayız. Biz aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Hiçbir ülkeye karşı husumet ve ön yargı beslemiyoruz. Kimsenin toprağında ve egemenlik haklarında gözümüz yok. Bize samimiyetle uzatılan eli asla havada bırakmadık ve bırakmayız. Türkiye'nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı güçlendirmeye hazırız. Son dönemde dostlarımızın sayısını çoğaltmak amacıyla pek çok adımlar attık. İnşallah yeni açılımlarla yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke olmadığına işaret ederek, "Şu an dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin ve çekişmelerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. İnsanlığın gündemini meşgul eden ne kadar olay varsa Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan ediyor. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya- Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girdi. İstanbul süreci ile adil bir barışı tesis etmeyi amaçlayan çabalarımız maalesef savaş lobileri tarafından engellendi, sabote edildi. Bölgemize ve dünyaya ekonomik maliyeti günden güne artan bu savaşın ne zaman ve ne şekilde sona ereceğini kimse bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de halen kaos ve istikrarsızlığın hakim olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."

(Sürecek)