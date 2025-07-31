Erdoğan\'dan Gazze İçin Yardım Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gabon, bölgesinin istikrarına katkıda bulunan, doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır iş birliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Gabon, 2023'te girdiği geçiş dönemini müteakip cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum."

Oligui Nguema'nın halkın güçlü desteğini aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oligui Nguema'yı bir kez daha tebrik etti.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye ve Gabon arasındaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendiklerini, imzalanan anlaşmalarla da ilişkileri ileriye taşıma iradelerini teyit ettiklerini vurgulayan Erdoğan, son dönemde Türk şirketlerinin, inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler aldığına dikkati çekti.

Türk müteahhitlerin üstlendiği projelerin toplam değerinin 2,5 milyar doları aştığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Nguema'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı şekilde tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon ile tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfı'mızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini arttırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ'yle mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

"İstikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması' ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız bu güçlü irademizin en açık işaretidir. Afrika'da 2002'de sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede Librevil Büyükelçiliğimizi de 2012'de faaliyete geçirmiştik. Afrika'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibariyle 38'e ulaşmış ve başkentimiz bu açıdan diplomatik bir merkez konumuna gelmiştir."

"Çocukların açlıktan öldüğü vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz"

Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ile Gazze'deki soykırımı da görüştüklerini dile getiren Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz." dedi.

"Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz"

Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri 1967 sınırları temelinde, iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'u telefonla arayıp, aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın da bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz.

Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim; biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, Türkiye'nin tüm dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz."

İki ülke arasındaki dostluğun teyidi niteliğindeki ziyaret için Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ve heyetine teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın bugün ve yarın iş çevreleriyle. Yoğun bir programı var. Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Formunun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dost Gabon halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum." dedi.