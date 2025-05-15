Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediyelere "yeni Statü" Açıklaması... CHP'li Torun: "Bu, Halkın İradesini Hiçe Sayan Antidemokratik Bir Girişimdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediyelere "yeni Statü" Açıklaması... CHP'li Torun: "Bu, Halkın İradesini Hiçe Sayan Antidemokratik Bir Girişimdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili yaptığı açıklamalara CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun tepki gösterdi. Torun, "Kendi elleriyle çıkarttıkları kanunlar ve yaptıkları düzenlemelerle belediyeler arasında yetki çatışması yarattıktan sonra, belediyelerin gelir kaynaklarını tırpanlayarak belediyeleri borç batağına sürükledikten sonra, iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında ayrımcılık yaparak muhalif belediyelere oy veren vatandaşlarımıza hizmet gitmesini engelledikten sonra bu konuyu gündeme getirmesine gülelim mi, ağlayalım mı" dedi.

15.05.2025 12:59  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili yaptığı açıklamalara CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun tepki gösterdi. Torun, "Kendi elleriyle çıkarttıkları kanunlar ve yaptıkları düzenlemelerle belediyeler arasında yetki çatışması yarattıktan sonra, belediyelerin gelir kaynaklarını tırpanlayarak belediyeleri borç batağına sürükledikten sonra, iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında ayrımcılık yaparak muhalif belediyelere oy veren vatandaşlarımıza hizmet gitmesini engelledikten sonra bu konuyu gündeme getirmesine gülelim mi, ağlayalım mı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında, "Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli" ifadelerini kullanmıştı. Seyit Torun, Erdoğan'ın bu açıklamalarına TBMM'de yaptığı basın toplantısıyla yanıt verdi. Torun, şunları söyledi:

"Statü derken neyi kastediyorsunuz Sayın Erdoğan?"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haftaki grup toplantısında kendi partisinin iktidarında yapılan düzenlemelerle elini kolunu bağladığı ve darboğaza soktuğu yerel yönetimlerin sorunlarına değindi. Kendi elleriyle çıkarttıkları kanunlar ve yaptıkları düzenlemelerle belediyeler arasında yetki çatışması yarattıktan sonra, belediyelerin gelir kaynaklarını tırpanlayarak belediyeleri borç batağına sürükledikten sonra, iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında ayrımcılık yaparak muhalif belediyelere oy veren vatandaşlarımıza hizmet gitmesini engelledikten sonra bu konuyu gündeme getirmesine gülelim mi, ağlayalım mı?"

Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır" sözlerine tepki göstererek, "Statü derken neyi kastediyorsunuz Sayın Erdoğan? Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını bypass edip belediyeleri tamamen Saray'a bağlamayı mı? Seçilmişleri görevden alıp yerlerine icazet verdiğiniz memurları mı atayacaksınız? Yoksa partinizin kaybettiği belediyeleri sandık yoluyla değil, masa başında geri almanın yolunu mu arıyorsunuz? Biz sizin niyetini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Torun, Erdoğan'ın "yeni statü" söyleminden kastının belediyeleri kontrol altına almak olduğunu belirterek, "Bu, halkın iradesini hiçe sayan anti-demokratik bir girişimdir. Yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu sorunları çözme konusunda samimi iseniz, biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Siz de ilk iş olarak tutuklu belediye başkanlarımızı özgür bırakarak ve kayyum politikanıza son vererek bu işe başlayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

"Yerel yönetimler birilerini zengin edip halkın parasını peşkeş çekme yeri değildir"

Yerel yönetimlerin yıllardır ciddi yapısal sorunlar yaşadığını ve bu sorunların çözümü için iktidara önerilerde bulunduklarını hatırlatan Torun, Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği bazı konuların daha önce CHP tarafından dile getirildiğini söyledi. Torun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gündeme geldiği 2016 yılında hazırladığımız ve dönemin AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a ilettiğimiz belge ve görüşlerimizde yerel yönetimlere ilişkin yasaların yetki karmaşası yarattığını, eşitsiz güç paylaşımına sebep olduğunu, mali konuları düzenlemediğini, imar sorunları karşısında bütünlüklü bir yaklaşım taşımadığını belirtmiştik."

AKP iktidarının belediyelerin mali yapısını zayıflattığını belirten Torun, "Geçmişte merkezi bütçeden yaklaşık yüzde 10 pay alan yerel yönetimlerin payı yüzde 6'ya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın belediyelerin borç batağında  olduğuna yönelik sözlerine de tepki gösteren Torun, "Erdoğan'ın borç batağında olduğunu ifade ettiği belediyelerin bu bataktan kurtarılması için MTV'den, doğalgaz, maden gelirlerinden, kültür-tabiat varlıklarından pay ayrılmasını önerdik. Toplu taşıma hizmetlerinde KDV ve ÖTV indirimine gidilsin dedik... Yerel yönetimler mega projeler aracılığıyla birilerini zengin edip halkın parasını peşkeş çekme yeri değildir. Belediye konser de yapar, sosyal yardım da yapar, yol da yapar" diye konuştu.

"Sayın Erdoğan memleketi fal açarak yönetmeye çalışıyor"

Torun, AKP'nin kayyum politikalarına da değinerek, "AKP iktidarı belediyelerin demokratik yapısına da müdahalelerde bulunmuş kayyum politikalarıyla halk iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerel yönetimleri vesayetçi bir anlayışla dizayn etme çabasına girişmiştir" dedi. Ayrıca Torun, CHP olarak barışa ve uzlaşmaya açık olduklarını ancak meşruiyetin halk iradesinden geçtiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın "gizli yapılar" ve "gizli tanıklar" söylemlerine de tepki gösterdi:

"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, Belediye Başkanlarını, belediyelerimizin değerli bürokratlarını mesnetsiz suçlamalarla Silivri zindanına hapsettikten sonra uydurulmuş suçlara halkımız itibar etmeyince Cumhurbaşkanı bugün çıkmış uluslararası örgütlenmelerden bahsediyor. Ne hikmetse yine gizli yapılardan dem vuruyor Erdoğan. Yapılar gizli, tanıklar gizli, Sayın Erdoğan memleketi fal açarak yönetmeye çalışıyor."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Seyit Torun, Politika, Ekonomi, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediyelere 'yeni Statü' Açıklaması... CHP'li Torun: 'Bu, Halkın İradesini Hiçe Sayan Antidemokratik Bir Girişimdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 14:56:07. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediyelere "yeni Statü" Açıklaması... CHP'li Torun: "Bu, Halkın İradesini Hiçe Sayan Antidemokratik Bir Girişimdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.