Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belediyelere "yeni Statü" Açıklaması... CHP'li Torun: "Bu, Halkın İradesini Hiçe Sayan Antidemokratik Bir Girişimdir"

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yerel yönetimlerle ilgili yaptığı açıklamalara CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun tepki gösterdi. Torun, "Kendi elleriyle çıkarttıkları kanunlar ve yaptıkları düzenlemelerle belediyeler arasında yetki çatışması yarattıktan sonra, belediyelerin gelir kaynaklarını tırpanlayarak belediyeleri borç batağına sürükledikten sonra, iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında ayrımcılık yaparak muhalif belediyelere oy veren vatandaşlarımıza hizmet gitmesini engelledikten sonra bu konuyu gündeme getirmesine gülelim mi, ağlayalım mı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında, "Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli" ifadelerini kullanmıştı. Seyit Torun, Erdoğan'ın bu açıklamalarına TBMM'de yaptığı basın toplantısıyla yanıt verdi. Torun, şunları söyledi:

"Statü derken neyi kastediyorsunuz Sayın Erdoğan?"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu haftaki grup toplantısında kendi partisinin iktidarında yapılan düzenlemelerle elini kolunu bağladığı ve darboğaza soktuğu yerel yönetimlerin sorunlarına değindi. Kendi elleriyle çıkarttıkları kanunlar ve yaptıkları düzenlemelerle belediyeler arasında yetki çatışması yarattıktan sonra, belediyelerin gelir kaynaklarını tırpanlayarak belediyeleri borç batağına sürükledikten sonra, iktidar ve muhalefet belediyeleri arasında ayrımcılık yaparak muhalif belediyelere oy veren vatandaşlarımıza hizmet gitmesini engelledikten sonra bu konuyu gündeme getirmesine gülelim mi, ağlayalım mı?"

Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır" sözlerine tepki göstererek, "Statü derken neyi kastediyorsunuz Sayın Erdoğan? Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını bypass edip belediyeleri tamamen Saray'a bağlamayı mı? Seçilmişleri görevden alıp yerlerine icazet verdiğiniz memurları mı atayacaksınız? Yoksa partinizin kaybettiği belediyeleri sandık yoluyla değil, masa başında geri almanın yolunu mu arıyorsunuz? Biz sizin niyetini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Torun, Erdoğan'ın "yeni statü" söyleminden kastının belediyeleri kontrol altına almak olduğunu belirterek, "Bu, halkın iradesini hiçe sayan anti-demokratik bir girişimdir. Yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu sorunları çözme konusunda samimi iseniz, biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Siz de ilk iş olarak tutuklu belediye başkanlarımızı özgür bırakarak ve kayyum politikanıza son vererek bu işe başlayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

"Yerel yönetimler birilerini zengin edip halkın parasını peşkeş çekme yeri değildir"

Yerel yönetimlerin yıllardır ciddi yapısal sorunlar yaşadığını ve bu sorunların çözümü için iktidara önerilerde bulunduklarını hatırlatan Torun, Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği bazı konuların daha önce CHP tarafından dile getirildiğini söyledi. Torun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gündeme geldiği 2016 yılında hazırladığımız ve dönemin AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'a ilettiğimiz belge ve görüşlerimizde yerel yönetimlere ilişkin yasaların yetki karmaşası yarattığını, eşitsiz güç paylaşımına sebep olduğunu, mali konuları düzenlemediğini, imar sorunları karşısında bütünlüklü bir yaklaşım taşımadığını belirtmiştik."

AKP iktidarının belediyelerin mali yapısını zayıflattığını belirten Torun, "Geçmişte merkezi bütçeden yaklaşık yüzde 10 pay alan yerel yönetimlerin payı yüzde 6'ya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın belediyelerin borç batağında olduğuna yönelik sözlerine de tepki gösteren Torun, "Erdoğan'ın borç batağında olduğunu ifade ettiği belediyelerin bu bataktan kurtarılması için MTV'den, doğalgaz, maden gelirlerinden, kültür-tabiat varlıklarından pay ayrılmasını önerdik. Toplu taşıma hizmetlerinde KDV ve ÖTV indirimine gidilsin dedik... Yerel yönetimler mega projeler aracılığıyla birilerini zengin edip halkın parasını peşkeş çekme yeri değildir. Belediye konser de yapar, sosyal yardım da yapar, yol da yapar" diye konuştu.

"Sayın Erdoğan memleketi fal açarak yönetmeye çalışıyor"

Torun, AKP'nin kayyum politikalarına da değinerek, "AKP iktidarı belediyelerin demokratik yapısına da müdahalelerde bulunmuş kayyum politikalarıyla halk iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerel yönetimleri vesayetçi bir anlayışla dizayn etme çabasına girişmiştir" dedi. Ayrıca Torun, CHP olarak barışa ve uzlaşmaya açık olduklarını ancak meşruiyetin halk iradesinden geçtiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın "gizli yapılar" ve "gizli tanıklar" söylemlerine de tepki gösterdi:

"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, Belediye Başkanlarını, belediyelerimizin değerli bürokratlarını mesnetsiz suçlamalarla Silivri zindanına hapsettikten sonra uydurulmuş suçlara halkımız itibar etmeyince Cumhurbaşkanı bugün çıkmış uluslararası örgütlenmelerden bahsediyor. Ne hikmetse yine gizli yapılardan dem vuruyor Erdoğan. Yapılar gizli, tanıklar gizli, Sayın Erdoğan memleketi fal açarak yönetmeye çalışıyor."