Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

GÜNDEMDE BÖLGEDEKİ ŞİDDET SARMALI VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak'ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY'nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak'ın huzur ve güvenliğini ülkemizden ayrı görmediğini vurguladı.

IRAK'TAKİ PETROL MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını, IKBY'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamını önemli gördüğümüzü belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.