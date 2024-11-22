Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum\'da konuştu: (4)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşışı dediği ittifak, CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği "İstanbul Energy Forum"un açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşatmış bir iktidar olarak, enerjide de çok daha büyük hedefler peşinde olduklarını dile getirdi.

Bu konuda bir üzüntüsünü paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Her biri birer gurur vesilesi olan tüm bu projeleri hayata geçirirken, tüm bu önemli adımları atarken, açık söylüyorum, milletimizden başka yanımızda kimseyi bulamadık." diye konuştu.

Enerjide Türkiye'nin tarih yazarken, halkın bundan sevinç duyduğunu, istifade ettiğini, hayatının pek çok alanda kolaylaştığını ancak muhalefetin bu sevinci ve gururu paylaşmaya, buna destek olmaya yanaşmadığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nükleer enerjiymiş, doğal gaz keşfiymiş, yeni boru hatlarıymış, doğal gaz depolamaymış, petrol kuyularıymış, maalesef bunların hiçbiri muhalefetin gündeminde olmadı. Hidroelektrik santrallerimizden nükleer enerji tesislerimize, madenlerimizin kullanılmasından petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımıza kadar hiçbir gayretimizde hükümetimize destek vermediler. Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerimizi bölgedeki rakiplerimizin söylemleriyle eleştiri yağmuruna tuttular. Karadeniz'deki keşfimize 'Her seçim öncesinde doğal gaz buluyorlar.' diyerek çamur attılar. Gabar'daki petrol keşfimize adeta gölge düşürmek amacıyla akla ziyan argümanlar öne sürdüler. 'Türkiye'nin Somali'de, Libya'da ne işi var?' cümlesi, bu süreçte muhalefetten en sık duyduğumuz eleştirilerden biriydi. 22 yıl boyunca aktörler değişti, genel başkanlar değişti, ama muhalefetin, bilhassa CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi."

"CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin ziyaret etmedi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kendilerini çarşıya, pazara davet ettiğini, ancak kendilerinin çarşıdan pazardan gelirken muhalefetin gittiğini ifade ederek, siyasi parti olarak çarşıda, pazarda ve sokakta muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde var olduklarını, halkla olan gönül bağlarını bugüne kadar hiçbir zaman koparmadıklarını ve bundan sonra da koparmayacaklarını kaydetti.

Bu konuda cevap verilmesi gereken bazı sorular olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret etmedi? Sayın Özel, neden Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ziyaret etme zahmetinde bulunmadı? Akkuyu Santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından, enerji arz güvenliğimize nasıl bir fayda sağladığından, acaba Sayın Özel'in haberi var mı? CHP'li yöneticilerin ülkemizin enerji yatırımlarıyla ilgili kayıtsızlığının, daha doğrusu bir türlü geçemeyen hazımsızlığının gerçek sebebi nedir?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendilerini bir yerlere davet etmek yerine önce kendisinin Türkiye'nin enerji yatırımlarını tanımasını, buraları ziyaret etmesini, fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmaya gayret etmesini, yoksa halka söylediklerinin hiçbir anlamının olmayacağını dile getirdi.

"Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa boyun eğmedik"

Muhalefetten gelen her türlü yapıcı eleştiriye açık olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunda da son derece samimiyiz. Ama laf olsun torba dolsun siyasetine de asla prim vermeyiz. Hele hele Gazi Meclis'imizin çatısı altında önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur. Komisyon basarak, üyesi dahi olmadıkları komisyonda terör estirerek, muhalefet yaptıklarını zannedenler, derin bir yanılgı içindedir. Biz, yarım asrı bulan siyasi hayatımızın hiçbir döneminde kabadayılığa, zorbalığa ve şehir eşkıyalığına boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyiz. Daha önce de dile getirdim, bugün tekrar vurguluyorum, CHP'nin, bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşışı dediği ittifak, CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir. CHP'nin bir an önce bu kantin solculuğu alışkanlığından kendisini kurtarmasını ümit ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum'un bölgenin ve tüm insanlığın refah, barış ve istikrarına katkı sağlamasını canıgönülden temenni ettiğini belirterek, yurt dışından gelen misafirlere teşekkür etti, forumu düzenleyenlere de tebriklerini iletti.

Notlar

İstanbul Energy Forum'un ana oturumunda tanıtım videosu izletildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de ana oturumda konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, AA'nın hazırladığı "Ay Yıldızın İzinde" kitabını hediye etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da Erdoğan'a Hattat Hadi Kerküki'nin yaptığı, yıldızda besmele, hilalde ise nazar ayetinin yer aldığı özel işleme ay yıldız bayrak tablosunu takdim etti.

Yurt dışından katılım sağlayan enerji bakanlarıyla fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

(Bitti)