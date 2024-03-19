Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkardı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkardı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Kamu çalışanlarının 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını belirten Erdoğan, '9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik' dedi.

19.03.2024 23:23
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını duyurdu, Kamu çalışanlarının 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki, 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını belirten Erdoğan, "9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da şoförler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Sözlerine, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit olan asker için başsağlığı ve yaralanan dört asker için de şifa dileyerek başlayan Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"OĞUZ ERGE KARDEŞİMİZİ KATLEDEN ALÇAK HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERMİŞTİR"

"Geçen ay İzmir'de yaşanan menfur hadise taksicilerimizin hangi riskleri göze alarak evlerine ekmek götürmeye çalıştığını göstermiştir. Merhum Oğuz Erge kardeşimizi katleden alçak işlediği cinayetin hesabını hukuk önünde vermiştir. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili pek çok saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de bir taksi durağına yapılan saldırı da hakeza benzer bir örnektir. Burada şu hususu ifade etmek durumundayım: Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin itham edildiğini, ötekileştirildiğini, hatta kimi çevreler tarafından bir nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez bir durumdur.

Bir yerden bir yere gitmek sorun oluyorsa şoför kardeşlerim burada suçlu değil bilakis mağdur konumundadır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde özellikle artan trafik keşmekeşinden şoför esnafı kardeşlerim herkesten daha çok etkileniyor.

Görevi yol yaparak, asfalt dökerek, tünel, kavşak, altgeçit inşa ederek, metro ve tramvay hatları açarak trafiği hafifletmek olanların kendi beceriksizliklerinin vebalini şoförlerimize yüklemesi işgüzarlıktır.

Meclisin açılması ile birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz. Şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız.

Sözlerimi bitirmeden önce, kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece, salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkardı
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkardı - Son Dakika

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