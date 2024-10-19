Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir-1 // görüntü eklendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir-1 // görüntü eklendi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

19.10.2024 17:39
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ile İkili ticaret hacmimiz 50 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 60 milyar dolara çıkarmak. Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemini ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık. Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir. 50 bini aşkın insan bölgede öldürülmüş vaziyette" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından, basın açıklamasında bulunan Erdoğan, Avrupa'daki aşırı sağcılığa değinerek, "Şansölye Scholz ile üzerinde durduğumuz önemli konu başlıklarından biri de savunma sanayi alanındaki iş birliğimizdi. Savunma sanayi ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak iş birliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Görüşmelerimizin gündeminde Almanya'daki Türk toplumu da tabiatıyla yer aldı. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa'da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar, bilhassa yurtdışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman Hükümeti'nin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk. Almanya'nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemini ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık. Bu alanda somut adımlar atılmasına dair beklentimizi Sayın Şansölye ile bir kez daha paylaştık. Bölgesel e küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki anahtar rolünden hareketle, birlikle ilişkilerimize dair görüş ve beklentilerimizi değerli dostuma aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere, Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım" dedi.

'İSRAİL'İN FİLİSTİN TOPRAKLARINDA UYGULADIĞI SOYKIRIM VE LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI ELE ALDIĞIMIZ BİR DİĞER BAŞLIKTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İsrail'in Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan'daki saldırıları ele aldığımız bir diğer başlıktı. Bölgede yaşanan insanlık dramı maalesef devam ediyor. Daha önce de defalarca ifade ettiğim üzere, acilen kalıcı ateşkesin sağlanması insani yardımların ulaşması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart. Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir. 50 bini aşkın insan bölgede öldürülmüş vaziyette. Türkiye olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz vicdanlı duruşu bundan sonra da devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz ise, "Almanya, soykırımın olduğuna dair iddiaların arkasında durmuyor. Tabi ki acılar paylaşılıyor, çocuklar, siviller öldüğünde üzülüyoruz. Fakat burada yasal bir tutum var ve Almanya'nın yasal tutumu ortada" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir-1 // görüntü eklendi
Kaynak: DHA

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